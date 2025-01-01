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Иммерсивное шоу «Мастер и Маргарита»
Киноафиша Иммерсивное шоу «Мастер и Маргарита»

Спектакль Иммерсивное шоу «Мастер и Маргарита»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Иммерсивное шоу — Погружение в мир Булгакова

В Санкт-Петербурге открывается уникальное иммерсивное шоу по мотивам знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Этот формат позволяет зрителям стать активными участниками мистической истории, где реальность сливается с фантазией, и каждый шаг погружает в лабиринт тайн, заговоров и магии.

Тайны и мистика на каждом шагу

Зрителям предстоит пройти по следам Мастера и Маргариты, исследуя загадочные пространства и встречая таинственных персонажей, чьи действия могут раскрыть скрытые аспекты произведения. Шоу устроено так, что каждый взгляд, шепот и жест обретают особый смысл, вовлекая в интригу и заставляя задуматься над тайнами романа.

Необычное театральное приключение

Иммерсивный формат делает каждого зрителя частью спектакля. Здесь нет привычных границ сцены и зала — все пространство заполнено действием, вовлекающим участников в мир булгаковской мистерии. Вы сможете пройтись вместе с героями по запутанным тропам загадок и встречать их лицом к лицу в ключевые моменты.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽

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