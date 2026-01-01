Оповещения от Киноафиши
Иммерсивное шоу «Хармс. Одна безумная история»
16+
О спектакле

Иммерсивное шоу по мотивам произведений Хармса

Кто такой Хармс? Что за загадочный Карл Иванович Шустерлинг, о котором не так много известно? И откуда на улице взялся тигр? У вас есть возможность узнать ответ на эти вопросы и прикоснуться к безумию творчества, которое предложит этот уникальный спектакль.

Мир Хармса

Спектакль переносит зрителей в мир, где реальность тесно переплетена с фантазией. Здесь обыденность превращается в нечто необычное, а логика уступает место искрометному юмору. Каждый зритель станет частью этого захватывающего калейдоскопа событий.

Непредсказуемый юмор

Хармс - истинный мастер абсурда. Вы не только будете смеяться от восторга, но и удивляться неожиданным поворотам сюжета. Его остроумные шутки заставят вас содрогнуться и переглянуться с соседями по рядам.

Необычная атмосфера

На этом спектакле вы окажетесь в пространстве, где каждое мгновение наполнено творческим безумием. Не упустите шанс стать свидетелем этой невероятной истории, ведь такие представления оставляют незабываемые впечатления.

P.S. Не забудьте взять с собой свою долю творческого безумия!

Купить билет на спектакль Иммерсивное шоу «Хармс. Одна безумная история»

Помощь с билетами
В других городах
Март
15 марта воскресенье
17:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1300 ₽
17 марта вторник
19:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1300 ₽
22 марта воскресенье
17:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1300 ₽
24 марта вторник
19:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1300 ₽
29 марта воскресенье
17:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1300 ₽
31 марта вторник
19:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1300 ₽

