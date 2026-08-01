Спектакль Иммерсивное шоу «Белые ночи Петербурга»

Иммерсивное шоу «Белые ночи Петербурга» в пространстве «Замок на Невском»

В пространстве «Замок на Невском» пройдет уникальное спектакль, где реальность и вымысел соединяются в одно целое. Это шоу станет настоящим открытием для любителей мистики и атмосферных представлений.

О событиях

В час, когда город замирает перед разводкой мостов, начинается это необычное представление. Вы сможете насладиться тонким вкусом угощений и напитков, а также ощутить атмосферу, насыщенную легендами и тишиной.

Герои Достоевского на сцене

В этом спектакле вы встретите любимых персонажей великого писателя Федора Достоевского. Они оживут рядом с вами, и вы окажетесь среди их историй, проникнув в дыхание эпохи.

Ваше место в великой литературе

Это не просто спектакль — это возможность стать частью великой литературы и прочувствовать каждое мгновение на пустынных улицах Петербурга.

Приходите на иммерсивное шоу «Белые ночи Петербурга» и откройте для себя загадочный мир, где литература оживает.