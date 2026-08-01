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Иммерсивное шоу «Белые ночи Петербурга»
Киноафиша Иммерсивное шоу «Белые ночи Петербурга»

Спектакль Иммерсивное шоу «Белые ночи Петербурга»

18+
Возраст 18+

О спектакле

Иммерсивное шоу «Белые ночи Петербурга» в пространстве «Замок на Невском»

В пространстве «Замок на Невском» пройдет уникальное спектакль, где реальность и вымысел соединяются в одно целое. Это шоу станет настоящим открытием для любителей мистики и атмосферных представлений.

О событиях

В час, когда город замирает перед разводкой мостов, начинается это необычное представление. Вы сможете насладиться тонким вкусом угощений и напитков, а также ощутить атмосферу, насыщенную легендами и тишиной.

Герои Достоевского на сцене

В этом спектакле вы встретите любимых персонажей великого писателя Федора Достоевского. Они оживут рядом с вами, и вы окажетесь среди их историй, проникнув в дыхание эпохи.

Ваше место в великой литературе

Это не просто спектакль — это возможность стать частью великой литературы и прочувствовать каждое мгновение на пустынных улицах Петербурга.

Приходите на иммерсивное шоу «Белые ночи Петербурга» и откройте для себя загадочный мир, где литература оживает.

Купить билет на спектакль Иммерсивное шоу «Белые ночи Петербурга»

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В других городах
Август
13 августа четверг
22:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 2000 ₽
14 августа пятница
22:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
15 августа суббота
22:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 2000 ₽
17 августа понедельник
22:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
20 августа четверг
22:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 2000 ₽
21 августа пятница
22:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
22 августа суббота
22:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 2000 ₽
24 августа понедельник
22:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
27 августа четверг
22:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 2000 ₽
28 августа пятница
22:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
29 августа суббота
22:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 2000 ₽
31 августа понедельник
22:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж

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