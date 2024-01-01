Меню
Иммерсивная выставка «Тишина»
Иммерсивная выставка «Тишина»

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Иммерсивная выставка художника Нади Ковба в Самаре

Иммерсивная выставка «Тишина» — это терапевтический проект, который позволяет зрителям изучить себя через симбиоз музыки и живописи. Этот уникальный опыт поможет вам лучше понять свое внутреннее состояние, найти искренние ответы, расслабиться и насладиться искусством.

В повседневной суете бывает сложно найти время для уединения и контакта с собственным внутренним миром. Проект «Тишина» предлагает вам такую возможность.

Абстракция и музыка: уникальное сочетание

Выставка «Тишина» представляет собой соединение абстрактной живописи с «ожившими» проекциями картин Нади Ковба. Важной частью проекта является музыки, созданная композиторами специально для этого события. Акцент на акапельном звучании хора позволяет передать зрителям мощный поток эмоций и глубоких состояний.

Единение с искусством

Посетив выставку, вы не только увидите великолепные произведения искусства, но и ощутите гармонию, которую они дарят. Уникальное сочетание живописи и музыки создает атмосферу, способствующую самоанализу и психологической разгрузке.

Не упустите шанс прикоснуться к искусству и открыть для себя новые грани внутреннего мира на выставке «Тишина».

Сентябрь
