В преддверии «Дня Д» 30 и 31 августа приглашаем вас на иммерсивную выставку, где оживают строки и герои Сергея Довлатова!
Эта выставка позволит вам окунуться в неповторимый мир, где юмор, трагедия и гениальный стиль автора сплетаются в единое целое. Откройте для себя Петербург глазами Довлатова, почувствуйте его атмосферу, держа в руке бокал напитка и наслаждаясь музыкой той эпохи.
Это не просто выставка – это настоящее путешествие, где вы станете частью удивительных вещей Довлатова. Каждая деталь, каждая инсталляция созданы с любовью к своему делу и стремлением передать дух времени, когда творил великий писатель.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новую грань творчества Сергея Довлатова. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!