Фестиваль «День Д» в Петербурге! Выставка о Сергее Довлатове

В преддверии «Дня Д» 30 и 31 августа приглашаем вас на иммерсивную выставку, где оживают строки и герои Сергея Довлатова!

Погружение в уникальный мир

Эта выставка позволит вам окунуться в неповторимый мир, где юмор, трагедия и гениальный стиль автора сплетаются в единое целое. Откройте для себя Петербург глазами Довлатова, почувствуйте его атмосферу, держа в руке бокал напитка и наслаждаясь музыкой той эпохи.

Путешествие во времени

Это не просто выставка – это настоящее путешествие, где вы станете частью удивительных вещей Довлатова. Каждая деталь, каждая инсталляция созданы с любовью к своему делу и стремлением передать дух времени, когда творил великий писатель.

Не упустите возможность

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новую грань творчества Сергея Довлатова. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!