Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иммерсивная выставка «Петербург Довлатова»
Киноафиша Иммерсивная выставка «Петербург Довлатова»

Иммерсивная выставка «Петербург Довлатова»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Фестиваль «День Д» в Петербурге! Выставка о Сергее Довлатове

В преддверии «Дня Д» 30 и 31 августа приглашаем вас на иммерсивную выставку, где оживают строки и герои Сергея Довлатова!

Погружение в уникальный мир

Эта выставка позволит вам окунуться в неповторимый мир, где юмор, трагедия и гениальный стиль автора сплетаются в единое целое. Откройте для себя Петербург глазами Довлатова, почувствуйте его атмосферу, держа в руке бокал напитка и наслаждаясь музыкой той эпохи.

Путешествие во времени

Это не просто выставка – это настоящее путешествие, где вы станете частью удивительных вещей Довлатова. Каждая деталь, каждая инсталляция созданы с любовью к своему делу и стремлением передать дух времени, когда творил великий писатель.

Не упустите возможность

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новую грань творчества Сергея Довлатова. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽

В ближайшие дни

Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!
6+
Инсталляция Интерактивный Современное искусство
Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!
20 сентября в 19:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 490 ₽
VR-Выставка «Гиперборея»
6+
Интерактивный
VR-Выставка «Гиперборея»
7 сентября в 17:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 700 ₽
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
6+
Интерактивный Видео Исторические выставки Скульптура Инсталляция Объект Экскурсия Современное искусство
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
11 сентября в 12:00 Музей йоги Sanskar
от 300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше