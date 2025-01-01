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Иммерсивная VR-выставка Надежды Бей «Да новым мирам»
Киноафиша Иммерсивная VR-выставка Надежды Бей «Да новым мирам»

Иммерсивная VR-выставка Надежды Бей «Да новым мирам»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Высокотехнологичная выставка «Да новым мирам»: погружение в виртуальные миры в Культурном квартале «Брусницын»

Погрузитесь в уникальный мир, где VR-технологии и искусство сливаются воедино, создавая новый способ коммуникации между зрителем и художником. Выставка «Да Новым Мирам» раскрывает перед вами возможности взаимодействия с виртуальными мирами, позволяя не просто наблюдать, а активно участвовать в процессе. Это идеальное место для тех, кто готов к новым впечатлениям и открыт к исследованию неизведанного.

Творческий путь Надежды Бей

Все виртуальные миры на выставке созданы известной VR-художницей Надеждой Бей, лауреаткой премий в области современного искусства. Среди её наград — премия имени Сергея Курехина в номинации «Лучший медиа-объект» за проект «MINIM», который также будет представлен на выставке. Надежда также стала обладательницей премии ASTA в номинации VR/AR и заняла первое место в номинации Web 3 на конкурсе «Форма жизни» от reStore.

Оцифрованная выставка

Выставка «Да Новым Мирам» является оцифрованным вариантом первой персональной выставки Надежды Бей, которая проходила в фиджитал-галерее «Охра» с февраля по август 2024 года. Она сохранила механику многослойного пространства (физическая, виртуальная и смешанная реальности), но в цифровом формате зрители получают больше возможностей для взаимодействия с художественными произведениями.

Исследование новых горизонтов

В этой уникальной выставке художник исследует захватывающее пространство между привычной реальностью и виртуальными мирами. Вас ждет постепенное погружение в многослойную вселенную — от традиционных картин до полного VR-опыта, где каждый найдет комфортный уровень взаимодействия.

Значение виртуальных миров

Почему виртуальные миры так важны? Они помогают нам справляться с неопределенностью, развивают толерантность к сложности и показывают мир с разных ракурсов. Этот опыт расширяет горизонты мышления, помогает легче справляться с жизненными трудностями и вдохновляет на новые идеи.

Переосмысление реальности

Выставка приглашает вас переосмыслить привычное восприятие мира, открывая двери в пространство бесконечных возможностей. Здесь реальность трансформируется, создавая удивительные образы и новые смыслы. Это не просто выставка — это возможность расширить границы собственного восприятия.

Посетители отмечают особое чувство воодушевления и обновления, которое они испытывают после погружения в параллельные миры. Каждый уходит с новым взглядом на реальность и пониманием того, что привычный мир — это только начало увлекательного путешествия в безграничные возможности человеческого восприятия.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 990 ₽ 13:00 от 990 ₽ 14:00 от 990 ₽ 15:00 от 990 ₽ 16:00 от 990 ₽ 17:00 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽

В ближайшие дни

Секреты Джузеппе Арчимбольдо
12+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Секреты Джузеппе Арчимбольдо
23 июля в 18:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
7 августа в 17:00 Севкабель Порт
от 700 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
15 августа в 19:30 Севкабель Порт
от 900 ₽
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