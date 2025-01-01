Высокотехнологичная выставка «Да новым мирам»: погружение в виртуальные миры в Культурном квартале «Брусницын»

Погрузитесь в уникальный мир, где VR-технологии и искусство сливаются воедино, создавая новый способ коммуникации между зрителем и художником. Выставка «Да Новым Мирам» раскрывает перед вами возможности взаимодействия с виртуальными мирами, позволяя не просто наблюдать, а активно участвовать в процессе. Это идеальное место для тех, кто готов к новым впечатлениям и открыт к исследованию неизведанного.

Творческий путь Надежды Бей

Все виртуальные миры на выставке созданы известной VR-художницей Надеждой Бей, лауреаткой премий в области современного искусства. Среди её наград — премия имени Сергея Курехина в номинации «Лучший медиа-объект» за проект «MINIM», который также будет представлен на выставке. Надежда также стала обладательницей премии ASTA в номинации VR/AR и заняла первое место в номинации Web 3 на конкурсе «Форма жизни» от reStore.

Оцифрованная выставка

Выставка «Да Новым Мирам» является оцифрованным вариантом первой персональной выставки Надежды Бей, которая проходила в фиджитал-галерее «Охра» с февраля по август 2024 года. Она сохранила механику многослойного пространства (физическая, виртуальная и смешанная реальности), но в цифровом формате зрители получают больше возможностей для взаимодействия с художественными произведениями.

Исследование новых горизонтов

В этой уникальной выставке художник исследует захватывающее пространство между привычной реальностью и виртуальными мирами. Вас ждет постепенное погружение в многослойную вселенную — от традиционных картин до полного VR-опыта, где каждый найдет комфортный уровень взаимодействия.

Значение виртуальных миров

Почему виртуальные миры так важны? Они помогают нам справляться с неопределенностью, развивают толерантность к сложности и показывают мир с разных ракурсов. Этот опыт расширяет горизонты мышления, помогает легче справляться с жизненными трудностями и вдохновляет на новые идеи.

Переосмысление реальности

Выставка приглашает вас переосмыслить привычное восприятие мира, открывая двери в пространство бесконечных возможностей. Здесь реальность трансформируется, создавая удивительные образы и новые смыслы. Это не просто выставка — это возможность расширить границы собственного восприятия.

Посетители отмечают особое чувство воодушевления и обновления, которое они испытывают после погружения в параллельные миры. Каждый уходит с новым взглядом на реальность и пониманием того, что привычный мир — это только начало увлекательного путешествия в безграничные возможности человеческого восприятия.