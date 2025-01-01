Спектакль Иммерсивная экскурсия «Игра в театр»

Иммерсивная экскурсия в Самарском театре драмы им. Горького

Закулисье театра – это святая святых, волшебное место, куда не попадает обычный зритель. Теперь у вас есть уникальная возможность не только посетить закулисье Самарского академического театра драмы, но и представить себя настоящими артистами.

Экскурсия «Игра в театр» предлагает вам:

войти в театр драмы со служебного входа, как артисты;

побывать в театральных мастерских, где рождаются костюмы и декорации;

заглянуть в костюмерные и гримерные актеров;

спуститься на цокольный этаж и увидеть легендарный поворотный круг-кольцо на катках от танка Т-34.

Кульминацией экскурсии станет фотосессия на исторической сцене театра драмы в подлинных костюмах из спектаклей. Роли экскурсоводов исполнят актеры Самарского театра драмы – Александр Бригаднов и Антон Черенков. Они поделятся с участниками экскурсии театральными байками и своими личными историями.

Важная информация

Обратите внимание: выход на сцену театра возможен в сменной обуви или бахилах (предоставляются театром).

Не упустите шанс погрузиться в мир театра и стать частью его волшебства!