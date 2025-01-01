Спектакль Иммерсивная экскурсия «Игра в театр»

Закулисье театра – это святая святых, волшебное место, куда не попадает обычный зритель. Теперь у вас есть уникальная возможность не только посетить закулисье Самарского академического театра драмы, но и представить себя настоящими артистами.
Экскурсия «Игра в театр» предлагает вам:
Кульминацией экскурсии станет фотосессия на исторической сцене театра драмы в подлинных костюмах из спектаклей. Роли экскурсоводов исполнят актеры Самарского театра драмы – Александр Бригаднов и Антон Черенков. Они поделятся с участниками экскурсии театральными байками и своими личными историями.
Обратите внимание: выход на сцену театра возможен в сменной обуви или бахилах (предоставляются театром).
Не упустите шанс погрузиться в мир театра и стать частью его волшебства!