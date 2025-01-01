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Иммануил Ч.
Билеты от 1000₽
Киноафиша Иммануил Ч.

Спектакль Иммануил Ч.

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Семейный спектакль «Иммануил» — о любви и самоосознании

Приглашаем вас на семейный спектакль по пьесе Антона Барышникова и Анастасии Букреевой «Иммануил». Эта трогательная история о чайнике, который, будучи эгоистичным и самовлюбленным, вдруг влюбляется в фарфоровую чашку и сгорает от любви. Однако, как это часто бывает, чувства приводят к неожиданным последствиям.

Сюжет

После того как Иммануила выбрасывают в мусорный бак, он оказывается среди своих новых друзей — предметов, которые больше не нужны людям. Все они живут в страхе, ведь мусорный бак может быть опрокинут в любой момент. Главному герою предстоит переосмыслить свою жизнь и попытаться спасти себя и своих новых знакомых.

Мудрость в каждой реплике

Режиссер спектакля П. Руднев отмечает, что одна из ключевых фраз главного героя звучит так: «Лучше увидеть конец всего, чем всю жизнь липнуть к мусорной крышке». Эта мысль подчеркивает, что даже детская пьеса может давать важные уроки о выживании и смелости.

Необычные герои

Режиссер заинтересовалась сюжетом и необычными персонажами — предметами быта, которые, будучи выброшенными, раскрываются по-настоящему. Перед лицом катастрофы каждый из них начинает честно взглянуть на свою жизнь и задавать себе вопросы: «Кто я на самом деле? Насколько мне страшно быть собой?»

Жизнь без страха

Спектакль показывает, что, хотя никто не знает, что ждет впереди, нет смысла бояться «конца всего». Гораздо важнее — смело смотреть в будущее и жить на полную катушку, наслаждаясь каждым моментом, который дарит судьба.

Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль, который оставит след в сердце каждого зрителя!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 октября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
16:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽

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