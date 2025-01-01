Олеся Железняк, Юлия Меньшова и Константин Юшкевич в трогательной театральной истории о любви

«Именины Валентины» — это трогательная история о человеческой любви и неземной нежности. Спектакль приглашает зрителей заглянуть в будущее и оглянуться на прошлое, пробуждая в сердцах даже самых черствых людей теплые чувства к героям.

Комедия, полная эмоций

Спектакль обещает подарить зрителям множество смешных моментов и искренних эмоций. Уморительная и обаятельная Олеся Железняк снова покорит публику своей непосредственностью и талантом комедийной актрисы. Романтичная Юлия Меньшова добавит лиризма, а мужественный Константин Юшкевич придаст дамам сил бороться за свою любовь любыми доступными средствами.

Режиссер и его видение

Постановку спектакля осуществил Роман Самгин, ученик знаменитого Марка Захарова и режиссер московского театра Ленком. Его работы всегда отличаются глубиной и яркостью, и «Именины Валентины» не станут исключением. Это спектакль-жизнь, спектакль-драма, спектакль-праздник, который не оставит равнодушным никого.

Полезная информация

Продолжительность спектакля: 2 часа с антрактом.

Не упустите возможность погрузиться в мир неземной любви и нежности — спектакль «Именины Валентины» ждет вас!