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Киноафиша Именины Валентины

Спектакль Именины Валентины

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Олеся Железняк, Юлия Меньшова и Константин Юшкевич в трогательной театральной истории о любви

«Именины Валентины» — это трогательная история о человеческой любви и неземной нежности. Спектакль приглашает зрителей заглянуть в будущее и оглянуться на прошлое, пробуждая в сердцах даже самых черствых людей теплые чувства к героям.

Комедия, полная эмоций

Спектакль обещает подарить зрителям множество смешных моментов и искренних эмоций. Уморительная и обаятельная Олеся Железняк снова покорит публику своей непосредственностью и талантом комедийной актрисы. Романтичная Юлия Меньшова добавит лиризма, а мужественный Константин Юшкевич придаст дамам сил бороться за свою любовь любыми доступными средствами.

Режиссер и его видение

Постановку спектакля осуществил Роман Самгин, ученик знаменитого Марка Захарова и режиссер московского театра Ленком. Его работы всегда отличаются глубиной и яркостью, и «Именины Валентины» не станут исключением. Это спектакль-жизнь, спектакль-драма, спектакль-праздник, который не оставит равнодушным никого.

Полезная информация

Продолжительность спектакля: 2 часа с антрактом.

Не упустите возможность погрузиться в мир неземной любви и нежности — спектакль «Именины Валентины» ждет вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 13 октября
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
19:00 от 2300 ₽

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