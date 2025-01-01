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Именины у Людмилы

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Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Концерт в память о Людмиле Рюминой

Народная артистка России Людмила Рюмина всегда отмечала свои именины на сцене. В этот раз мы приглашаем вас на концерт, который будет посвящен ее памяти. Вместе с созданным ею вокально-хореографическим ансамблем «Русы» и оркестром народных инструментов под руководством профессора и дирижера Валерия Константиновича Петрова, мы исполним ее любимые песни, инструментальные пьесы и хореографические постановки.

Участники концерта

В программе примут участие:

  • Крыгина Н.Е. – советская и российская певица, исполнительница русских народных песен, заслуженная артистка России, Народная артистка России;
  • Ибрагимов Р.И. – советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, продюсер, кинорежиссёр, Народный артист РСФСР;
  • Царикати Ф.В. – советский и российский эстрадный певец и актёр, Заслуженный артист России;
  • Владияр – лауреат всероссийских и международных конкурсов, исполнитель русских народных песен и старинных романсов;
  • Наджиев И.М. – российский певец, поэт, композитор, актёр;
  • Андрей Приклонский – известный композитор и певец;
  • Вокальное трио «РЕЛИКТ»;
  • Вокальное трио «Лада»;
  • Екатерина Бродская и другие.

Выставка костюмов

Перед концертом в фойе театра вас ждет выставка русских народных костюмов Людмилы Рюминой, а также фотографии с концертных номеров и снимки Людмилы Георгиевны с друзьями и артистами.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события и почтить память великой артистки. Ждем вас в Фольклорном центре Людмилы Рюминой!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:00 от 500 ₽

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