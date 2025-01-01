Именины у Людмилы

Народная артистка России Людмила Рюмина всегда отмечала свои именины на сцене. В этот раз мы приглашаем вас на концерт, который будет посвящен ее памяти. Вместе с созданным ею вокально-хореографическим ансамблем «Русы» и оркестром народных инструментов под руководством профессора и дирижера Валерия Константиновича Петрова, мы исполним ее любимые песни, инструментальные пьесы и хореографические постановки.
В программе примут участие:
Перед концертом в фойе театра вас ждет выставка русских народных костюмов Людмилы Рюминой, а также фотографии с концертных номеров и снимки Людмилы Георгиевны с друзьями и артистами.
Не упустите возможность стать частью этого значимого события и почтить память великой артистки. Ждем вас в Фольклорном центре Людмилы Рюминой!