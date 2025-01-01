Именины у Людмилы

Концерт в память о Людмиле Рюминой

Народная артистка России Людмила Рюмина всегда отмечала свои именины на сцене. В этот раз мы приглашаем вас на концерт, который будет посвящен ее памяти. Вместе с созданным ею вокально-хореографическим ансамблем «Русы» и оркестром народных инструментов под руководством профессора и дирижера Валерия Константиновича Петрова, мы исполним ее любимые песни, инструментальные пьесы и хореографические постановки.

Участники концерта

В программе примут участие:

Крыгина Н.Е. – советская и российская певица, исполнительница русских народных песен, заслуженная артистка России, Народная артистка России;

– советская и российская певица, исполнительница русских народных песен, заслуженная артистка России, Народная артистка России; Ибрагимов Р.И. – советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, продюсер, кинорежиссёр, Народный артист РСФСР;

– советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, продюсер, кинорежиссёр, Народный артист РСФСР; Царикати Ф.В. – советский и российский эстрадный певец и актёр, Заслуженный артист России;

– советский и российский эстрадный певец и актёр, Заслуженный артист России; Владияр – лауреат всероссийских и международных конкурсов, исполнитель русских народных песен и старинных романсов;

– лауреат всероссийских и международных конкурсов, исполнитель русских народных песен и старинных романсов; Наджиев И.М. – российский певец, поэт, композитор, актёр;

– российский певец, поэт, композитор, актёр; Андрей Приклонский – известный композитор и певец;

– известный композитор и певец; Вокальное трио «РЕЛИКТ»;

Вокальное трио «Лада»;

Екатерина Бродская и другие.

Выставка костюмов

Перед концертом в фойе театра вас ждет выставка русских народных костюмов Людмилы Рюминой, а также фотографии с концертных номеров и снимки Людмилы Георгиевны с друзьями и артистами.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события и почтить память великой артистки. Ждем вас в Фольклорном центре Людмилы Рюминой!