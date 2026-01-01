Спектакль «Именины Бабы-Яги»: волшебные приключения с элементами загадки

Спектакль «Именины Бабы-Яги» рассказывает о трёх сёстрах-бабках-ёжках, которые отмечают свои именины в далёком лесу. На протяжении веков они остаются хранителями великой тайны, защищая её от Лиха Одноглазого. Однако за пятьсот лет в лесу практически не осталось никого, и праздник становится уединённым событием.

Но однажды к ним в гости неожиданно приходит почтальон Печкин с поздравлениями и подарками. Вскоре появляется и второй почтальон, также с презентами. Сестрицы начинают догадываться, что среди подарков есть фальшивка. Но какой именно подарок является подделкой? Это и есть главная интрига спектакля.

Театр Мимики и Жеста: уникальный формат

Спектакль создан в рамках работы Театра Мимики и Жеста, который славится тем, что является первым в мире стационарным профессиональным театром глухих актёров. Использование жестового языка и элементов пантомимы делает представление особенно выразительным и понятным для зрителей любого возраста.

Для кого предназначен спектакль?

«Именины Бабы-Яги» будет интересен детям от 7 до 11 лет и их родителям. Это отличная возможность для взрослых вместе с детьми насладиться атмосферой волшебства и загадок, а также развитию визуального восприятия и креативного мышления.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного праздника в театре, где каждый зритель сможет почувствовать себя настоящим участником музыкально-поэтического действия, полным сюрпризов и веселья.