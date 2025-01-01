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Именинный пирог. Петсон и Финдус
Билеты от 1600₽
Киноафиша Именинный пирог. Петсон и Финдус

Спектакль Именинный пирог. Петсон и Финдус

Постановка
Домик Фанни Белл 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Приглашаем вас на День рождения Финдуса

Приглашаем вас на удивительный спектакль «День рождения Финдуса», который погружает зрителей в яркую праздничную атмосферу. История, основанная на произведениях Свена Нурдквиста, расскажет о забавных и неожиданных событиях, которые происходят в преддверии дня рождения любимого героя.

О сюжете

Подготовка к празднику обрастает самыми разнообразными происшествиями. Соседи Петсона шепчутся о его странностях, а Финдус, как любой нормальный ребёнок, капризничает. В это время курицы устраивают настоящий переполох, а мюклы, недовольные тем, что их не пригласили на предыдущие спектакли, решают отыграться.

Необычная атмосфера

Процесс приготовления именинного пирога превращается в невероятно смешное и насыщенное событиями шоу. Мюклы под руководством ветерана сцены, джазовой певицы Сары Тустры, устраивают настоящий джем-сейшн. В их исполнении зрители услышат увлекательные музыкальные номера, которые добавят особую атмосферу в спектакль.

Темы дружбы и доброты

Как и в других произведениях Свена Нурдквиста, в этом спектакле важную роль играют темы дружбы, доброты и радости. Зрителей ждёт не только комедия, но и атмосфера уюта, где кофе с булочками и пирогом становятся символами тепла и взаимопонимания.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального приключения! "День рождения Финдуса" – это шоу, которое подарит вам смех и хорошее настроение.

Режиссер
Елена Лабутина
В ролях
Алексей Паничев
Артем Четвериков
Илья Соболев
Наталья Перель

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
16:00 от 1600 ₽ 18:00 от 1600 ₽
10 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
12:00 от 1600 ₽ 14:00 от 1600 ₽

Фотографии

Именинный пирог. Петсон и Финдус Именинный пирог. Петсон и Финдус Именинный пирог. Петсон и Финдус

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