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Imagine Dragons VS Coldplay. Оркестр под звездами
Киноафиша Imagine Dragons VS Coldplay. Оркестр под звездами

Imagine Dragons VS Coldplay. Оркестр под звездами

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт Dreamers Orchestra в Санкт-Петербургском планетарии

Санкт-Петербургский планетарий приглашает на грандиозный концерт симфонического оркестра Dreamers Orchestra. В программе выступят величайшие хиты культовых групп Imagine Dragons и Coldplay, которые обретут новое звучание под гигантским куполом, на фоне звездного неба.

Необычная атмосфера

В этот вечер планетарий станет ареной, где драйв рока и мощь оркестрового звучания соединятся с потрясающей мультимедийной графикой. Это не просто концерт, а столкновение двух музыкальных вселенных, которое оставит незабываемые эмоции.

Музыка Imagine Dragons

Imagine Dragons подарят зрителям шедевры, которые можно сравнить с громом и бурей под метеоритным дождем. Хиты такие, как Believer, Thunder, Radioactive и Demons создадут атмосферу адреналина и ярких эмоций, взрываясь искрами и огнями бушующих сверхновых.

Звуки Coldplay

Coldplay, в свою очередь, перенесут вас в мир далеких звезд и чужих миражей. Их классические композиции, такие как Viva la Vida, Clocks и Paradise, создадут симфонию света, надежды и глубины вселенной, заставляя сердца зрителей биться быстрее.

Уникальное визуальное сопровождение

Зрителей ждет атмосфера абсолютной темноты, где мультимедийная графика и живая музыка создадут уникальный опыт. Под звуки A Sky Full Of Stars и Enemy звезды будут сверкавать, а галактики сталкиваться, но победитель в этой битве — это вы.

О Dreamers Orchestra

Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку современных композиторов, предлагая яркие шоу в необычных локациях. Каждый концерт — это оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждое исполнение.

Купить билет на концерт Imagine Dragons VS Coldplay. Оркестр под звездами

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В других городах
Сентябрь
27 сентября воскресенье
21:00
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 2100 ₽

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