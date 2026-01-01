Imagine Dragons VS Coldplay. Оркестр под звездами

Концерт Dreamers Orchestra в Санкт-Петербургском планетарии

Санкт-Петербургский планетарий приглашает на грандиозный концерт симфонического оркестра Dreamers Orchestra. В программе выступят величайшие хиты культовых групп Imagine Dragons и Coldplay, которые обретут новое звучание под гигантским куполом, на фоне звездного неба.

Необычная атмосфера

В этот вечер планетарий станет ареной, где драйв рока и мощь оркестрового звучания соединятся с потрясающей мультимедийной графикой. Это не просто концерт, а столкновение двух музыкальных вселенных, которое оставит незабываемые эмоции.

Музыка Imagine Dragons

Imagine Dragons подарят зрителям шедевры, которые можно сравнить с громом и бурей под метеоритным дождем. Хиты такие, как Believer, Thunder, Radioactive и Demons создадут атмосферу адреналина и ярких эмоций, взрываясь искрами и огнями бушующих сверхновых.

Звуки Coldplay

Coldplay, в свою очередь, перенесут вас в мир далеких звезд и чужих миражей. Их классические композиции, такие как Viva la Vida, Clocks и Paradise, создадут симфонию света, надежды и глубины вселенной, заставляя сердца зрителей биться быстрее.

Уникальное визуальное сопровождение

Зрителей ждет атмосфера абсолютной темноты, где мультимедийная графика и живая музыка создадут уникальный опыт. Под звуки A Sky Full Of Stars и Enemy звезды будут сверкавать, а галактики сталкиваться, но победитель в этой битве — это вы.

О Dreamers Orchestra

Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку современных композиторов, предлагая яркие шоу в необычных локациях. Каждый концерт — это оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждое исполнение.