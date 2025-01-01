Imagine Dragons Party

Вечеринка в Мумий Тролль Баре: трибьют Imagine Dragons

15 июня в Мумий Тролль Баре состоится уникальное событие — вечеринка, посвященная культовой группе Imagine Dragons. Это вечеринка станет настоящим праздником для поклонников их музыки.

Специальная программа от ModePlay

Одни из лучших трибьютеров Москвы — группа ModePlay — подготовили специальную программу, в которую вошли главные хиты Imagine Dragons разных периодов. Вы сможете насладиться как новыми, так и классическими композициями, которые завоевали сердца миллионов слушателей.

Визуальное и музыкальное сопровождение

Не только музыка сделает этот вечер незабываемым. Вас ожидает интересный видеоряд, который дополнит атмосферу вечеринки. А для создания захватывающей атмосферы свою магию внесет бессмертный DJ Drakula, который украсит вечер яркими диджей-сетами.

Не пропустите!

Приходите и погрузитесь в мир музыки Imagine Dragons в компании единомышленников! Это событие обещает быть ярким, насыщенным и незабываемым. Не упустите шанс стать частью этой уникальной вечеринки!