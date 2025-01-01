Imagine Dragons Party

15 июня в Мумий Тролль Баре состоится уникальное событие — вечеринка, посвященная культовой группе Imagine Dragons. Это вечеринка станет настоящим праздником для поклонников их музыки.
Одни из лучших трибьютеров Москвы — группа ModePlay — подготовили специальную программу, в которую вошли главные хиты Imagine Dragons разных периодов. Вы сможете насладиться как новыми, так и классическими композициями, которые завоевали сердца миллионов слушателей.
Не только музыка сделает этот вечер незабываемым. Вас ожидает интересный видеоряд, который дополнит атмосферу вечеринки. А для создания захватывающей атмосферы свою магию внесет бессмертный DJ Drakula, который украсит вечер яркими диджей-сетами.
Приходите и погрузитесь в мир музыки Imagine Dragons в компании единомышленников! Это событие обещает быть ярким, насыщенным и незабываемым. Не упустите шанс стать частью этой уникальной вечеринки!