Imagine Dragons Party
Билеты от 1000₽
Imagine Dragons Party

Imagine Dragons Party

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечеринка в Мумий Тролль Баре: трибьют Imagine Dragons

15 июня в Мумий Тролль Баре состоится уникальное событие — вечеринка, посвященная культовой группе Imagine Dragons. Это вечеринка станет настоящим праздником для поклонников их музыки.

Специальная программа от ModePlay

Одни из лучших трибьютеров Москвы — группа ModePlay — подготовили специальную программу, в которую вошли главные хиты Imagine Dragons разных периодов. Вы сможете насладиться как новыми, так и классическими композициями, которые завоевали сердца миллионов слушателей.

Визуальное и музыкальное сопровождение

Не только музыка сделает этот вечер незабываемым. Вас ожидает интересный видеоряд, который дополнит атмосферу вечеринки. А для создания захватывающей атмосферы свою магию внесет бессмертный DJ Drakula, который украсит вечер яркими диджей-сетами.

Не пропустите!

Приходите и погрузитесь в мир музыки Imagine Dragons в компании единомышленников! Это событие обещает быть ярким, насыщенным и незабываемым. Не упустите шанс стать частью этой уникальной вечеринки!

12 октября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1000 ₽

