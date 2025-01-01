Imagine Dragons & 30 Seconds to Mars: эпический симфо-трибьют на теплой крыше

Музыкальное шоу на панорамной крыше универмага «Цветной»

Один вечер - две легенды, два мощных потока энергии. И одна сцена на панорамной крыше, где музыка превращается в вихрь незабываемых эмоций!

Захватывающее музыкальное шоу

Лучшие хиты 30 Seconds to Mars и Imagine Dragons оживут в объёмном оркестровом звучании и драйвовых электронных аранжировках. Легендарные риффы, живой драйв и тот самый эффект «до мурашек» — всё как на настоящем стадионном шоу, только камернее и с головокружительным видом на вечернюю столицу!

Незабываемый вид на Москву

Вид отсюда — как финальный трек в хорошем альбоме: цепляет сразу и остаётся в памяти. За панорамными окнами — Москва, которую вы знаете и любите: от Кремля и Останкинской башни до Цветного бульвара и старых улочек. Всё это вдруг становится частью сценографии, фоном для мощного живого звучания.

Империя музыки

«Imperia Music Band» — уникальный инструментальный электро-проект, один из лучших струнных коллективов, который выступает в редком жанре classical crossover, сочетая элементы академической и поп-музыки. Присоединяйтесь к этому незабываемому вечернему шоу!