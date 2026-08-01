Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Илюша. Большой летний концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Илюша. Большой летний концерт

Илюша. Большой летний концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте

Летний концерт Илюши: шансон в новом звучании

Не упустите возможность посетить обещанный большой летний концерт Илюши! Это мероприятие станет отличной возможностью насладиться уникальным звучанием шансона, который сочетает в себе современные темы и актуальные проблемы молодежи.

Кто такой Илюша?

Илюша – талантливый артист, чьи песни рассказывают о жизни зумеров, геймерах и увлеченных аниме. Его творчество пронизано иронией и остроумием, что делает каждый трек запоминающимся.

Что услышите на концерте?

На концерте вас ждет не только знакомый стиль, но и новые яркие композиции. В репертуаре прозвучат:

  • Нежный «Я люблю мать и аниме»
  • Казачий «Бегу по просторам фортнайта»
  • Провокационный «Я люблю мать своего друга»

Летний август будет наполнен музыкой под солнечными лучами, и Илюша соберет всех своих поклонников на этом незабываемом событии!

Почему стоит прийти?

Этот концерт – возможность встретиться с единомышленниками, насладиться атмосферой праздника и послушать как старые хиты, так и абсолютно новые треки. Ждем именно тебя, бродяга!

Купить билет на концерт Илюша. Большой летний концерт

Помощь с билетами
Август
16 августа воскресенье
19:00
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Линда
18+
Инди

Линда

27 августа в 21:00 Petter
от 5500 ₽
Найка Казиева. Сольный концерт
18+
Юмор

Найка Казиева. Сольный концерт

22 августа в 18:00 КДК «Большевик»
от 1500 ₽
Белый Орел
18+
Поп Рок Шансон

Белый Орел

17 октября в 19:00 Magnus Locus
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше