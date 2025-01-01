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Илья Удалов. Шестиногие умники: есть ли у насекомых разум?
Киноафиша Илья Удалов. Шестиногие умники: есть ли у насекомых разум?

Илья Удалов. Шестиногие умники: есть ли у насекомых разум?

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лекция Ильи Удалова: «Шестиногие умники: есть ли у насекомых разум?»

О чём лекция?

Мозг насекомых значительно меньше по сравнению с мозгом позвоночных. Например, у человека насчитывается 86 миллиардов нейронов, а у грызунов — около 12 миллиардов. В то же время, мозг плодовой мушки дрозофилы, широко используемой в генетических исследованиях, содержит всего 200 тысяч нервных клеток.

До недавнего времени насекомые рассматривались как «живые роботы», лишённые сложного поведения, эмоций и чувств. Однако, действительно ли между поведением воробья или крысы и медоносной пчелой такая большая пропасть? Могут ли насекомые обучаться, передавать знания друг другу, испытывать депрессию или, наоборот, находить радость в жизни?

О лекторе:

Илья Удалов — кандидат биологических наук, доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и экскурсовод Зоологического музея ЗИН РАН. Он также является автором YouTube канала о биологии и биологах «Илья Удалов».

 

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2
19:00 от 1200 ₽

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