Лекция Ильи Удалова: «Шестиногие умники: есть ли у насекомых разум?»

О чём лекция?

Мозг насекомых значительно меньше по сравнению с мозгом позвоночных. Например, у человека насчитывается 86 миллиардов нейронов, а у грызунов — около 12 миллиардов. В то же время, мозг плодовой мушки дрозофилы, широко используемой в генетических исследованиях, содержит всего 200 тысяч нервных клеток.

До недавнего времени насекомые рассматривались как «живые роботы», лишённые сложного поведения, эмоций и чувств. Однако, действительно ли между поведением воробья или крысы и медоносной пчелой такая большая пропасть? Могут ли насекомые обучаться, передавать знания друг другу, испытывать депрессию или, наоборот, находить радость в жизни?

О лекторе:

Илья Удалов — кандидат биологических наук, доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и экскурсовод Зоологического музея ЗИН РАН. Он также является автором YouTube канала о биологии и биологах «Илья Удалов».