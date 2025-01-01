Лекция Ильи Удалова: «Родословная жизни и как её изучали»

Человечество всегда было заинтересовано в своих корнях. Ещё Аристотель заявлял, что человек — это «социальное животное», а шведский натуралист Карл Линней отнес его к отряду приматов. Однако лишь в XIX веке ученые начали глубже понимать, в чем заключается наше сходство с другими животными.

На предстоящей лекции вы узнаете об удивительных открытиях в области биологии, которые подтверждают, что все живые организмы связаны родственными узами. Исследования генов открыли новый взгляд на историю жизни на Земле.

Темы лекции

Как слоны породнились с кротами.

Связь китов и бегемотов.

Необычные родственные связи насекомых и ракообразных.

О лекторе

Илья Удалов — кандидат биологических наук, доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, а также экскурсовод Зоологического музея ЗИН РАН. Он также ведет YouTube-канал о биологических науках, где делится знаниями о биологах и их открытиях.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 6+