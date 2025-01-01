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Илья Соболев
Билеты от 1500₽
Киноафиша Илья Соболев

Илья Соболев

Успешный комик из телевизора, не пугающийся экспериментов 18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт Ильи Соболева: Ожидания и Реальность

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Ильей Соболевым, одним из самых популярных комиков современности! Его яркие выступления и уникальный стиль завоевали сердца зрителей по всей стране.

Что вас ждет?

В новом концерте Илья объединит невероятные перформансы, абсурдные шутки и экспрессивную шоу-программу. Темы, которые он поднимает, близки каждому, но с подачей Ильи они раскроются совершенно по-новому. Ожидайте, что каждый номер будет приправлен разрывной импровизацией и сумасшедшими отыгрышами!

Уникальный юмор

Илья Соболев известен своим уникальным подходом к юмору. Его способности мгновенно подстраиваться под настроение зала и взаимодействовать с публикой делают каждое выступление неповторимым. Этот концерт — идеальная возможность увидеть, как комик превращает обыденные ситуации в настоящие шедевры смеха.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого необычного шоу. Билеты на концерт Ильи Соболева быстро раскупаются, поэтому рекомендуем заранее позаботиться о покупке. Откройте для себя новый уровень комедии и получите заряд положительных эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00 от 1500 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 2 октября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1800 ₽
Пермь, 4 октября
ДК Калинина Пермь, Куйбышева, 140а
18:00 от 2400 ₽
Волгоград, 11 октября
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
19:00 от 1600 ₽
Новосибирск, 16 октября
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 1800 ₽
Красноярск, 17 октября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 1800 ₽
Самара, 14 ноября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
КСК «Арена» Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 8
19:00 от 2400 ₽

Фотографии

Илья Соболев

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