Илья Соболев. Проверочный концерт
Илья Соболев. Проверочный концерт

Сольный стендап-концерт Ильи Соболева в Stage Standup Club

Приглашаем вас на незабываемый вечер юмора и остроумия! Илья Соболев, один из самых популярных комиков современности, представит свой сольный стендап-концерт в Stage Standup Club.

Илья Соболев — это не только выдающийся стендап-комик, но и харизматичный рассказчик, который умеет находить смешное в повседневной жизни. Его выступления полны остроумных шуток и актуальных наблюдений о жизни, семье и окружающем мире. Каждый его концерт — это возможность взглянуть на привычные вещи под новым углом.

Почему стоит посетить?

  • Уникальный стиль Ильи, который сочетает в себе элементы саморефлексии и социальной сатиры.
  • Живое взаимодействие с аудиторией, которое делает каждое выступление особенным.
  • Тема мероприятий вращается вокруг современной жизни и всех тех ее аспектов, которые часто остаются в тени.

Интересные факты

Илья Соболев стал известен широкой аудитории после участия в различных телевизионных проектах. Он регулярно делится своими взглядами на жизнь на YouTube, где его видеоролики собирают миллионы просмотров. А ещё, его стиль выступления будет интересен не только поклонникам стендапа, но и тем, кто хочет узнать больше о жизни в России через призму юмора.

Не упустите возможность насладиться духом стендапа в компании громкого смеха и хорошего настроения. Билеты в продаже на официальном сайте Stage Standup Club!

Сентябрь
20 сентября суббота
16:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1200 ₽

