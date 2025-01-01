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Илья Соболев. Проверочный концерт
Киноафиша Илья Соболев. Проверочный концерт

Илья Соболев. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Сольная проверка материала» Ильи Соболева

Театральные зрители приглашаются на премьеру уникального комедийного шоу «Сольная проверка материала» с участием известного комика Ильи Соболева. Этот спектакль обещает стать настоящим событием в мире современного театра.

О спектакле

«Сольная проверка материала» — это не просто выступление, а интерактивное путешествие в мир юмора и самоиронии. Илья Соболев, талантливый комик и автор, делится с публикой своими наблюдениями о жизни, обществе и, конечно, о себе. В этом шоу зрители увидят, как комик обыгрывает повседневные ситуации и поднимает актуальные темы, используя остроумные шутки и яркие образы.

Дата и место проведения

Премьерные показы спектакля состоятся 15 и 16 ноября в Театре на Таганке. Не упустите шанс стать свидетелем этого уникального события, ведь места раскупаются стремительно!

Интересные факты

  • Илья Соболев — один из самых популярных стендап-комиков в России, известный своим искренним и откровенным стилем.
  • Спектакль включает в себя элементы импровизации, что делает каждое выступление уникальным.
  • Илья активно взаимодействует с аудиторией, что позволяет создать атмосферу близости и доверия.

Как купить билеты

Билеты на спектакль «Сольная проверка материала» можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах. Рекомендуем не откладывать покупку, чтобы обеспечить себе лучшие места!

Приходите на спектакль, чтобы зарядиться положительными эмоциями и хорошим настроением!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Илья Соболев. Проверочный концерт

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