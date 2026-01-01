Спектакль Илья. Сказание о богатыре

Спектакль-баллада о богатыре Илье Муромце

В Красноярском театре кукол состоится уникальный спектакль-баллада о мальчике Илье, который родился в древнем городе Муроме. Интерес к русским народным сказаниям и легендам привлекает зрителей всех возрастов.

Илья, провевший всю свою жизнь в стенах родного дома, никогда не знал, что такое мир за его пределами. В 30 лет ему было суждено обрести богатырскую силу и покинуть отчий дом, отправившись на поиски своей судьбы.

На его пути будут чудеса и приключения. История, наполненная былинами, олицетворяет не только детские мечты, но и глубокие размышления о смысле жизни и долге. Спектакль расскажет о том, как стали известны легенды, которые знакомы каждому.

Приходите посмотреть на удивительную историю Ильи Муромца, воплощенную на сцене театра. Откройте для себя мир богатырей и древних сказаний!