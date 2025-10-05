Илья Резник. Вернисаж

5 октября 2025 года в 18:00 в Live Арене состоится одно из самых ожидаемых событий года – авторский вечер выдающегося поэта и композитора Ильи Резника. Это встреча с классикой отечественной поп-эстрады, где зрители смогут насладиться любимыми произведениями, которые стали неотъемлемой частью нашей культуры.
На сцене выступят ведущие исполнители России и многочисленные друзья Ильи Резника, включая:
С конца 60-х годов из-под пера Ильи Резника вышли сотни произведений, которые завоевали всенародную славу. Поэт стал лауреатом множества наград, среди которых:
Бессмертные хиты, такие как «Яблони в цвету», «Маэстро», «Старинные часы» и «Стюардесса по имени Жанна», стали не только визитной карточкой Ильи Резника, но и народными песнями, которые поют поколения.
В программе вечера зрителей ждут не только любимые песни, но и стихотворные молитвы, сонеты и лирические произведения автора. Илья Резник сам прочтет свои искрометные басни, эпиграммы и частушки, позволяя каждому оценить всю многогранность его таланта.
Не упустите возможность стать частью этого уникального мероприятия! Ждем вас в Live Арене 5 октября 2025 года.
Организаторы: продюсерский центр «Душевная песня»