Илья Резник. Вернисаж

Авторский вечер Ильи Резника «Вернисаж» в Москве

5 октября 2025 года в 18:00 в Live Арене состоится одно из самых ожидаемых событий года – авторский вечер выдающегося поэта и композитора Ильи Резника. Это встреча с классикой отечественной поп-эстрады, где зрители смогут насладиться любимыми произведениями, которые стали неотъемлемой частью нашей культуры.

Звезды на сцене

На сцене выступят ведущие исполнители России и многочисленные друзья Ильи Резника, включая:

Игорь Николаев

Михаил Шуфутинский

Лариса Долина

Сергей Пенкин

Группа «Земляне»

Елена Север

Александр Буйнов

Владимир Пресняков

Наталья Подольская

Люся Чеботина

Таисия Повалий

Слава

Сосо Павлиашвили

Александр Маршал

Зара

Лада Дэнс

Жасмин

Юлианна Караулова

Александр Панайотов

Дмитрий Колдун

Александра Воробьева

Мариам Мерабова

Юлия Паршута

Марк Тишман

Елена Воробей

Феликс Царикати

Мария Герман

Александр Батрак

Шоу-балет «TODES»

Детский музыкальный театр Ильи Резника «Маленькая страна»

Творческий путь Ильи Резника

С конца 60-х годов из-под пера Ильи Резника вышли сотни произведений, которые завоевали всенародную славу. Поэт стал лауреатом множества наград, среди которых:

1998 – «Орден Почета»

2000 – звание «Заслуженный артист России»

2003 – «Народный артист России»

2008 – «Орден за заслуги перед Отечеством IV степени»

2012 – «Орден Дружбы»

2021 – «Орден за заслуги перед Отечеством III степени»

Бессмертные хиты, такие как «Яблони в цвету», «Маэстро», «Старинные часы» и «Стюардесса по имени Жанна», стали не только визитной карточкой Ильи Резника, но и народными песнями, которые поют поколения.

Программа вечера

В программе вечера зрителей ждут не только любимые песни, но и стихотворные молитвы, сонеты и лирические произведения автора. Илья Резник сам прочтет свои искрометные басни, эпиграммы и частушки, позволяя каждому оценить всю многогранность его таланта.

Не упустите возможность стать частью этого уникального мероприятия! Ждем вас в Live Арене 5 октября 2025 года.

Организаторы: продюсерский центр «Душевная песня»