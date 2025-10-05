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Илья Резник. Вернисаж
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Киноафиша Илья Резник. Вернисаж

Илья Резник. Вернисаж

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Авторский вечер Ильи Резника «Вернисаж» в Москве

5 октября 2025 года в 18:00 в Live Арене состоится одно из самых ожидаемых событий года – авторский вечер выдающегося поэта и композитора Ильи Резника. Это встреча с классикой отечественной поп-эстрады, где зрители смогут насладиться любимыми произведениями, которые стали неотъемлемой частью нашей культуры.

Звезды на сцене

На сцене выступят ведущие исполнители России и многочисленные друзья Ильи Резника, включая:

  • Игорь Николаев
  • Михаил Шуфутинский
  • Лариса Долина
  • Сергей Пенкин
  • Группа «Земляне»
  • Елена Север
  • Александр Буйнов
  • Владимир Пресняков
  • Наталья Подольская
  • Люся Чеботина
  • Таисия Повалий
  • Слава
  • Сосо Павлиашвили
  • Александр Маршал
  • Зара
  • Лада Дэнс
  • Жасмин
  • Юлианна Караулова
  • Александр Панайотов
  • Дмитрий Колдун
  • Александра Воробьева
  • Мариам Мерабова
  • Юлия Паршута
  • Марк Тишман
  • Елена Воробей
  • Феликс Царикати
  • Мария Герман
  • Александр Батрак
  • Шоу-балет «TODES»
  • Детский музыкальный театр Ильи Резника «Маленькая страна»

Творческий путь Ильи Резника

С конца 60-х годов из-под пера Ильи Резника вышли сотни произведений, которые завоевали всенародную славу. Поэт стал лауреатом множества наград, среди которых:

  • 1998 – «Орден Почета»
  • 2000 – звание «Заслуженный артист России»
  • 2003 – «Народный артист России»
  • 2008 – «Орден за заслуги перед Отечеством IV степени»
  • 2012 – «Орден Дружбы»
  • 2021 – «Орден за заслуги перед Отечеством III степени»

Бессмертные хиты, такие как «Яблони в цвету», «Маэстро», «Старинные часы» и «Стюардесса по имени Жанна», стали не только визитной карточкой Ильи Резника, но и народными песнями, которые поют поколения.

Программа вечера

В программе вечера зрителей ждут не только любимые песни, но и стихотворные молитвы, сонеты и лирические произведения автора. Илья Резник сам прочтет свои искрометные басни, эпиграммы и частушки, позволяя каждому оценить всю многогранность его таланта.

Не упустите возможность стать частью этого уникального мероприятия! Ждем вас в Live Арене 5 октября 2025 года.

Организаторы: продюсерский центр «Душевная песня»

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
18:00

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