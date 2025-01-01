Илья Раевский

Захватывающее шоу с Ильей Раевским

Вас ждет уникальный вечер с участником популярного шоу «Открытый микрофон» на ТНТ и победителем «Money Mic VK» — Ильей Раевским. Это событие станет настоящим подарком для любителей юмора и импровизации!

Дата и время

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Не упустите возможность занять лучшие места и настроиться на позитивный лад!

Условия размещения

Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала помогут разместить вас в комфортной обстановке, учитывая порядок очереди. Возможно совместное размещение с другими зрителями за одним столом.

Рекомендации по покупке билетов

Если вы планируете посетить мероприятие в компании, настоятельно рекомендуем приобретать билеты одним заказом на всех участников. Это позволит избежать разделения вашей группы. Если же билеты куплены на разные имена, сообщите об этом заранее, чтобы вас разместили вместе.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливого комика и насладиться атмосферой веселья и дружелюбия! Ждем вас на шоу!