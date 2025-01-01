Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Илья Раевский
Билеты от 1500₽
Киноафиша Илья Раевский

Илья Раевский

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Захватывающее шоу с Ильей Раевским

Вас ждет уникальный вечер с участником популярного шоу «Открытый микрофон» на ТНТ и победителем «Money Mic VK» — Ильей Раевским. Это событие станет настоящим подарком для любителей юмора и импровизации!

Дата и время

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Не упустите возможность занять лучшие места и настроиться на позитивный лад!

Условия размещения

Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала помогут разместить вас в комфортной обстановке, учитывая порядок очереди. Возможно совместное размещение с другими зрителями за одним столом.

Рекомендации по покупке билетов

Если вы планируете посетить мероприятие в компании, настоятельно рекомендуем приобретать билеты одним заказом на всех участников. Это позволит избежать разделения вашей группы. Если же билеты куплены на разные имена, сообщите об этом заранее, чтобы вас разместили вместе.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливого комика и насладиться атмосферой веселья и дружелюбия! Ждем вас на шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
19:30 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
7 августа в 20:00 Монтероссо
от 1100 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
13 октября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
18+
Фламенко
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
1 сентября в 20:30 Союз композиторов
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше