Илья Раевский. Сольный концерт

Илья Раевский в Москве

Приготовьтесь к захватывающему вечеру юмора и искренности с Ильей Раевским! Знаменитый комик, призер шоу Money Mic от VK, порадует публику своим оригинальным и остроумным стилем. Не упустите возможность увидеть его выступление в «Большевик Лофт».

Комфортное пространство

«Большевик Лофт» предлагает не просто шоу — это настоящий гастрономический опыт. Вас ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей, которое сделает вечер еще более приятным.

Полезные советы для зрителей

Для того чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить к началу сбора гостей. Это время отлично подходит для наслаждения атмосферой мероприятия, общения с друзьями и заряда позитивными эмоциями перед началом шоу.

Важная информация

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что на входе необходимо будет предъявить паспорт, так как мероприятие имеет возрастное ограничение 18+.

Не упустите шанс провести незабываемый вечер с ярким юмором Ильи Раевского!