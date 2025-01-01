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Илья Раевский. Проверочный концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша Илья Раевский. Проверочный концерт

Илья Раевский. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Илья Раевский: Уникальное Stand Up-шоу в "Большевик Лофт"

Приглашаем вас на вечер юмора с Ильей Раевским, известным комиком, участником программы «Stand Up» на ТНТ и победителем конкурса Money Mic от VK. Это уникальное событие пройдет в уютной атмосфере «Большевик Лофт».

Даты и время

Сбор гостей начинается за час до начала программы. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек с заказами на кухню и насладиться атмосферой мероприятия. Это отличное время для общения с друзьями и зарядки позитивными эмоциями перед началом шоу.

Уютная атмосфера и вкусная кухня

В «Большевик Лофт» вас ждет разнообразное меню, которое включает как европейские, так и русские блюда с авторской подачей. Убедитесь, что вы попробовали что-то новенькое, пока ждете начало шоу!

Полезная информация

  • Возрастное ограничение: 18+ (при входе потребуется паспорт)
  • Бесплатная парковка: доступна для гостей заведения

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера и насладиться остроумным юмором Ильи Раевского!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
19:30 от 1200 ₽
22 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
22:00 от 1200 ₽

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