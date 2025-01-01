Илья Раевский. Проверочный концерт

Приглашаем вас на вечер юмора с Ильей Раевским, известным комиком, участником программы «Stand Up» на ТНТ и победителем конкурса Money Mic от VK. Это уникальное событие пройдет в уютной атмосфере «Большевик Лофт».
Сбор гостей начинается за час до начала программы. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек с заказами на кухню и насладиться атмосферой мероприятия. Это отличное время для общения с друзьями и зарядки позитивными эмоциями перед началом шоу.
В «Большевик Лофт» вас ждет разнообразное меню, которое включает как европейские, так и русские блюда с авторской подачей. Убедитесь, что вы попробовали что-то новенькое, пока ждете начало шоу!
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера и насладиться остроумным юмором Ильи Раевского!