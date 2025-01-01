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Илья Раевский. Проверка материала
Билеты от 2000₽
Киноафиша Илья Раевский. Проверка материала

Илья Раевский. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Илья Раевский: Проверка материала в Stand Up Store Moscow

В Москве продолжает набирать популярность уникальный проект Stand Up Store, где зрители могут насладиться выступлениями лучших комиков страны. 24 ноября на сцене Stand Up Store выступит талантливый комик Илья Раевский с программой «Проверка материала». Этот спектакль обещает быть насыщенным и интересным, ведь Раевский известен своим остроумным и оригинальным подходом к комедии.

О спектакле

«Проверка материала» — это не просто выступление, а живое взаимодействие со зрителями. Илья Раевский использует различные форматы шуток, включая импровизацию, что делает каждое шоу уникальным. Комик делится своими наблюдениями о жизни, отношениях и современных тенденциях, создавая атмосферу легкости и веселья.

Интересные факты

  • Илья Раевский — участник известных комедийных шоу, таких как «Comedy Club» и «Stand Up».
  • Он активно работает не только в комедии, но и в кино, что добавляет ему популярности среди различных аудиторий.

Где и когда

Спектакль пройдет 24 ноября в Stand Up Store Moscow. Начало — в 20:00. Адрес: Москва, ул. Тверская, д. 20.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Stand Up Store. Рекомендуем забронировать места заранее, так как шоу Ильи Раевского пользуется большой популярностью.

Не упустите возможность зарядиться положительными эмоциями и провести вечер в компании отличного комика!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 2000 ₽

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