«Монахиня из Борли. Возвращение»
Илья Прахов: бунтарский мейнстрим и рок-н-ролл
18+

О концерте

Незабываемый вечер с Ильей Праховым в ресторане Michèle

В ресторане Michèle за роялем зрителей ждет увлекательный музыкальный вечер. Певец и композитор Илья Прахов, известный как экс-участник группы «Земляне» и музыкант группы «Старый Приятель», продемонстрирует свое неординарное мастерство.

Музыка разных эпох и стилей

Илья Прахов обладает выдающимся вокалом, простирающимся на четыре октавы, и виртуозным владением роялем. Его репертуар включает как бессмертные хиты The Beatles, так и современные мэтры, такие как сэр Элтон Джон. Не обойдётся и без зажигательных ритмов рок-н-ролла и платиновых хитов AC/DC.

Атмосфера вечера

Посещение этого концерта обещает стать не только музыкальным событием, но и настоящим праздником для ценителей качественной музыки. Илья Прахов создает атмосферу свободного творчества, где каждый зритель сможет найти что-то близкое своему сердцу.

Не упустите шанс насладиться уникальным концертом и узнать, что объединяет различные музыкальные жанры в исполнении этого талантливого артиста.

Июнь
6 июня суббота
20:00
Michèle Санкт-Петербург, М.Морская, 24
от 2500 ₽

