Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Илья Поляков. Концерт композитора
Киноафиша Илья Поляков. Концерт композитора

Илья Поляков. Концерт композитора

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Ильи Полякова: Музыка и монологи

Илья Поляков — пианист и композитор, обладатель множества наград на всероссийских и международных конкурсах в номинации «Автор-исполнитель». Он также является главным организатором благотворительных фестивалей фортепианной музыки Piano Day и Piano Day 2.0, которые успешно проходят в Санкт-Петербурге.

Илья регулярно выступает как музыкант и актер театра, как в России, так и за рубежом. В рамках всероссийского концертного тура он представит сольный концерт, в программу которого войдут исключительно его авторские фортепианные произведения.

Музыка и смысл

Концерт станет уникальным опытом для зрителей, так как каждое произведение будет сопровождаться монологами, раскрывающими его смысл. Зрители смогут погрузиться в мощную динамику и прямолинейную подачу утончённых эмоций композитора.

Искусство звука

Илья Поляков умело работает с тишиной и прозрачностью звукового пространства. Это музыка, которую нужно не только слышать, но и чувствовать.

Не упустите возможность стать частью этого уникального концертного события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 5 сентября
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
19:00 от 900 ₽
Новосибирск, 7 сентября
ДК им. Октябрьской революции Новосибирск, Ленина, 24
18:00 от 900 ₽
Ростов-на-Дону, 3 октября
Донская публичная библиотека Ростов-на-Дону, Пушкинская, 175а
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Сергей Орлов «Переходный возраст»
18+
Юмор
Сергей Орлов «Переходный возраст»
2 октября в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 2000 ₽
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
18+
Юмор
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
27 июля в 16:00 Пространство Yushin Brothers
от 300 ₽
Мераб Амзоев
12+
Поп
Мераб Амзоев
23 октября в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 1300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше