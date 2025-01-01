Илья Поляков. Концерт композитора

Сольный концерт Ильи Полякова: Музыка и монологи

Илья Поляков — пианист и композитор, обладатель множества наград на всероссийских и международных конкурсах в номинации «Автор-исполнитель». Он также является главным организатором благотворительных фестивалей фортепианной музыки Piano Day и Piano Day 2.0, которые успешно проходят в Санкт-Петербурге.

Илья регулярно выступает как музыкант и актер театра, как в России, так и за рубежом. В рамках всероссийского концертного тура он представит сольный концерт, в программу которого войдут исключительно его авторские фортепианные произведения.

Музыка и смысл

Концерт станет уникальным опытом для зрителей, так как каждое произведение будет сопровождаться монологами, раскрывающими его смысл. Зрители смогут погрузиться в мощную динамику и прямолинейную подачу утончённых эмоций композитора.

Искусство звука

Илья Поляков умело работает с тишиной и прозрачностью звукового пространства. Это музыка, которую нужно не только слышать, но и чувствовать.

Не упустите возможность стать частью этого уникального концертного события!