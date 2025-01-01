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Киноафиша Илья Папоян. Лауреат Международного конкурса пианистов им. П. И. Чайковского

Илья Папоян. Лауреат Международного конкурса пианистов им. П. И. Чайковского

Постановка
Капелла Санкт-Петербурга 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Ильей Папояном в Капелле

Илья Папоян — петербургский пианист и композитор, который завоевал признание как в России, так и за её пределами. Его мастерство исполнения и уникальный подход к интерпретации классических произведений делают каждое выступление настоящим праздником для любителей классической музыки.

О музыканте

Илья Папоян — один из самых ярких пианистов своего поколения. Он является выпускником Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, где учился под руководством Ольги Курнавиной, а затем профессора Александра Сандлера. С 2019 года он продолжает обучение в Санкт-Петербургской государственной консерватории в классе того же профессора и с 2024 года станет ассистентом-стажером.

Достижения и награды

Музыкант — лауреат многих международных конкурсов и стипендиат фонда «Артис Футура» с 2021 года. В 2023 году на XVII Международном конкурсе им. П. И. Чайковского, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге, Илья был удостоен III премии и бронзовой медали.

Концертная деятельность

Пианист выступал с сольными концертами в престижных залах мира, включая ведущие сцены Москвы и Санкт-Петербурга. Он также является участником программ Санкт-Петербургского дома музыки с 2016 года.

Не упустите возможность насладиться музыкой Ильи Папояна — это будет незабываемый вечер, который оставит яркие впечатления!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 января
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
19:00 от 1000 ₽

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