Илья Папоян, Иван Никифорчин
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+
Концерты И.С. Баха для клавесина с оркестром в Зарядье

В МКЗ «Зарядье» выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением дирижёра Ивана Никифорчина. В центре программы — концерты И.С. Баха для клавесина с оркестром, где композитор впервые выводит клавесин на солирующие позиции. Программа включает шесть концертов, разделённых на два отделения, и наверняка понравится любителям барочной музыки и поклонникам творчества Иоганна Себастьяна Баха.

Интересные факты о концертах Баха

Перу И.С. Баха принадлежит целая серия концертов для клавесина с оркестром. До него клавишные инструменты редко выступали в роли солистов, а их основная функция заключалась в создании генерал баса — незримого фундамента любого барочного оркестра. Бах одним из первых стал выводить клавесин на солирующие позиции.

Концерты в эпоху барокко строились по принципу диалога между солистом (soli) и оркестром (tutti). В арсенале композиторов существовал специальный музыкальный формат — концертная форма, часто размещавшаяся в крайних частях сочинения. В центре композиции обычно находилась медленная часть с роскошной россыпью украшений и лирическими мелодиями.

Бах, как прагматичный мастер, часто адаптировал свои старые сочинения под новые нужды. Концерты для клавесина не стали исключением: некоторые из них были созданы на основе старых скрипичных мелодий, обогатившихся новыми возможностями клавесина.

Программа концерта

I отделение

  • Концерт для клавесина с оркестром ре мажор, BWV 1054
  • Концерт для клавесина с оркестром ми мажор, BWV 1053
  • Концерт для клавесина с оркестром фа минор, BWV 1056

II отделение

  • Концерт для клавесина с оркестром соль минор, BWV 1058
  • Концерт для клавесина с оркестром ля мажор, BWV 1055
  • Концерт для клавесина с оркестром ре минор, BWV 1052

В программе возможны изменения. Продолжительность концерта: два отделения по 45 минут.

Июнь
9 июня вторник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 800 ₽

