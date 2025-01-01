Илья Папоян, фортепиано

Музыкальный вечер с Ильей Папояном в Зарядье

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором главную роль сыграет выдающийся пианист Илья Папоян. В программе вечера — две знаковые композиции, которые оставили яркий след в истории классической музыки.

Людвиг ван Бетховен — Соната № 29 си-бемоль мажор

Соната № 29 си-бемоль мажор, известная также как «Хаммерклавир», является одним из самых масштабных и сложных произведений Бетховена. Музыковед Борис Асафьев назвал её «симфонией для фортепиано», а композитор Антон Рубинштейн сравнивал с Девятой симфонией. Эта соната состоит из четырёх частей, что делает её ближе к симфоническому формату.

Уникальность произведения заключается в том, что Бетховен акцентировал внимание на возможностях молоточкового фортепиано, которое в то время активно вытесняло клавесин. Это подчеркивает его стремление к созданию более богатого музыкального звучания.

Сергей Рахманинов — Этюды-картины, ор. 39

Вторая часть программы — «Этюды-картины, ор. 39» Сергея Рахманинова. Это последнее произведение композитора, написанное перед его эмиграцией. В пьесах ощущается атмосфера предреволюционных лет, а мрачно-тревожные настроения пронизывают весь цикл, состоящий из девяти этюдов.

«Этюды-картины» являются одним из самых выдающихся примеров фортепианного творчества Рахманинова, где виртуозность переплетается с яркой и живописной образностью музыки.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу классической культуры. Концерт обещает быть незабываемым!