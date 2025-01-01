Меню
Илья Озолин. Стендап-концерт
18+
О концерте

Альтернативная комедия от Ильи Озолина

Приглашаем вас на увлекательное событие в мир альтернативной комедии! Спектакль пройдет при участии московского комика Ильи Озолина, который стал популярным благодаря своим выступлениям на проектах Открытый микрофон на ТНТ и 22 комика.

О комике

Илья Озолин известен своим уникальным стилем и способностью находить смешное в обыденных ситуациях. Его выступления отличаются остроумием и самобытностью, что делает каждое шоу неповторимым.

Что ожидать от спектакля

В спектакле вы увидите множество интересных сюжетов, остроумных шуток и неожиданных поворотов. Илья делится с публикой личными историями, что позволяет зрителям лучше понять его восприятие мира. Вы сможете насладиться атмосферой легкости и веселья, которая обеспечит вам отличное настроение.

Интересные факты

Спектакли Ильи Озолина уже успели завоевать множество поклонников, и особенно его выступления отмечаются за интерактивность — зрители могут стать частью его комедийного шоу! Это создает уникальную атмосферу, в которой каждый чувствует себя вовлеченным в процесс.

Не пропустите возможность увидеть уникальное представление и зарядиться позитивной энергией. Поддержите отечественный юмор и наслаждайтесь вечером смеха и хорошего настроения!

Январь
3 января суббота
23:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1000 ₽

