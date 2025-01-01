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Илья Озолин. Стендап-концерт
Киноафиша Илья Озолин. Стендап-концерт

Илья Озолин. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Альтернативная комедия от Ильи Озолина

Приглашаем вас на незабываемый вечер альтернативной комедии с московским комиком Ильей Озолиным! Этот талантливый артист стал известным благодаря участию в популярных проектах, таких как «Открытый микрофон» на ТНТ и «22 комика». Его уникальный стиль и остроумные шутки уже завоевали сердца зрителей по всей стране.

Что ожидать?

Илья Озолин представит свою новую программу, которая обещает быть насыщенной и яркой. В ней вы найдете остроумные наблюдения о повседневной жизни, забавные истории и неожиданные повороты сюжета. Комик делится своими мыслями о современном обществе, используя иронии и сарказм.

Интересные факты

  • Илья Озолин активно выступает на сценах Москвы и других городов России.
  • Он является одним из самых запоминающихся участников комедийных шоу, благодаря своему уникальному стилю.
  • Зрители отмечают его умение взаимодействовать с аудиторией, создавая атмосферу доверия и комфорта.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть Илью Озолина в действии! Его выступление — это отличный способ провести вечер в компании хорошего юмора и позитивных эмоций. Билеты уже в продаже, спешите купить, пока они не распроданы!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 700 ₽

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