Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Илья Озолин. Сольный стендап концерт
Билеты от 750₽
Киноафиша Илья Озолин. Сольный стендап концерт

Илья Озолин. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Илья Озолин: сольный стендап концерт в Standup Club на Трубной

Не пропустите уникальную возможность погрузиться в мир юмора с выдающимся комиком Ильей Озолиным! Его сольный стендап концерт состоится в знаменитом Standup Club на Трубной. Это мероприятие обещает быть незабываемым и наполненным смехом.

О комике

Илья Озолин – талантливый комик, ставший известным благодаря своему неповторимому стилю и остроумным наблюдениям. Он не боится касаться актуальных тем, обращая внимание на повседневные ситуации, которые знакомы каждому из нас. Его выступления отличает искренность и легкость, а также глубокая связь с аудиторией.

Что ожидать

На концерте Илья поделится новыми материалами, которые совершенно точно поднимут настроение. Каждое его выступление включает в себя неожиданные повороты и шутки, которые заставляют зрителей смеяться до слез. Уникальная атмосфера клуба поддерживает интерактивность, позволяя зрителям участвовать в комедийном шоу – задавать вопросы и делиться своими историями.

Подробности события

Концерт пройдет в уютной обстановке Standup Club на Трубной. Не забудьте приобрести билеты заранее, так как они быстро расходятся. Проведите вечер в компании хорошего юмора и ярких эмоций!

Для того чтобы получить больше информации о предстоящих мероприятиях, также следите за официальными страницами клуба и комика в социальных сетях.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 750 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
23 августа в 21:00 Spaten Haus Grand
от 1190 ₽
найтивыход. Большой осенний концерт
16+
Рок Хип-хоп Постпанк
найтивыход. Большой осенний концерт
11 сентября в 20:00 16 тонн
от 1500 ₽
Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
27 августа в 20:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше