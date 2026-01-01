Спектакль Илья Муромец и Соловей-разбойник

На сцене развернется захватывающая история о легендарном герое Илье Муромце, который защищает Русь от коварного Соловья-разбойника. Эта музыкальная сказка обещает стать ярким событием для юных зрителей.
В основе сюжета лежат былинные истории о русских богатырях – Добрыне Никитиче и Алёше Поповиче. Вместе с главным героем, Ильей Муромцем, они должны справиться с препятствиями, приготовленными коварным Соловьём-разбойником и Бабой Ягой. По пути их ждут встречи с множеством добрых, злых, храбрых и хитрых персонажей, что добавляет интригу и увлекательность истории.
Зрители смогут насладиться знакомыми русскими песнями в авторской интерпретации, среди которых:
Юные зрители смогут активно участвовать в представлении, играя с персонажами сказки во время интерактивных моментов. Из этого представления малыши узнают о том, что в каждом человеке живёт отвага и храбрость, и не стоит бояться, ведь из любой сложной ситуации всегда можно найти выход.
Руководит ансамблем Заслуженный работник культуры Краснодарского края Светлана Мелещенко. Хореографом выступает заслуженная артистка Краснодарского края Елизавета Толмачёва, а режиссёром-постановщиком является Надежда Дзанаева. Музыкальным руководителем проекта стал Заслуженный артист Республики Адыгея Борис Полун.
