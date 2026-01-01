Спектакль Илья Муромец и Соловей-разбойник

Илья Муромец и Соловей-разбойник
0+
О спектакле

Сказочная музыкальная история от ансамбля «Ивушка»

На сцене развернется захватывающая история о легендарном герое Илье Муромце, который защищает Русь от коварного Соловья-разбойника. Эта музыкальная сказка обещает стать ярким событием для юных зрителей.

Сюжет и персонажи

В основе сюжета лежат былинные истории о русских богатырях – Добрыне Никитиче и Алёше Поповиче. Вместе с главным героем, Ильей Муромцем, они должны справиться с препятствиями, приготовленными коварным Соловьём-разбойником и Бабой Ягой. По пути их ждут встречи с множеством добрых, злых, храбрых и хитрых персонажей, что добавляет интригу и увлекательность истории.

Музыкальное оформление

Зрители смогут насладиться знакомыми русскими песнями в авторской интерпретации, среди которых:

  • «Солдатушки, бравы ребятушки»
  • «Камаринская»
  • «Очи черные»
  • «У леса на опушке»
  • «Ах вы сени, мои сени»

Интерактивные элементы

Юные зрители смогут активно участвовать в представлении, играя с персонажами сказки во время интерактивных моментов. Из этого представления малыши узнают о том, что в каждом человеке живёт отвага и храбрость, и не стоит бояться, ведь из любой сложной ситуации всегда можно найти выход.

Команда создателей

Руководит ансамблем Заслуженный работник культуры Краснодарского края Светлана Мелещенко. Хореографом выступает заслуженная артистка Краснодарского края Елизавета Толмачёва, а режиссёром-постановщиком является Надежда Дзанаева. Музыкальным руководителем проекта стал Заслуженный артист Республики Адыгея Борис Полун.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира и приключений вместе с ансамблем «Ивушка»!

Июнь
13 июня суббота
11:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 300 ₽

