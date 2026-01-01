Спектакль Илья Муромец и Соловей-разбойник

Волшебные приключения в Краснодарской филармонии

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится представление Государственного концертного ансамбля «Ивушка». Спектакль расскажет знаменитую историю о герое Илье Муромце, который защищает Русь от Соловья-разбойника и Бабы Яги.

Зрители смогут насладиться русскими народными песнями в оригинальной интерпретации. В программе такие известные композиции, как «Солдатушки, бравы ребятушки», «Камаринская», «Очи черные» и многие другие.

Особое внимание стоит уделить участию юных зрителей. На представлении для них предусмотрены интерактивные элементы, где они смогут взаимодействовать с персонажами сказки. Это делает спектакль прекрасным выбором для семей, желающих увлечь детей в мир волшебства и приключений.