Спектакль Илья Муромец и Соловей-разбойник

Илья Муромец и Соловей-разбойник
0+
Возраст 0+

О спектакле

Волшебные приключения в Краснодарской филармонии

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится представление Государственного концертного ансамбля «Ивушка». Спектакль расскажет знаменитую историю о герое Илье Муромце, который защищает Русь от Соловья-разбойника и Бабы Яги.

Зрители смогут насладиться русскими народными песнями в оригинальной интерпретации. В программе такие известные композиции, как «Солдатушки, бравы ребятушки», «Камаринская», «Очи черные» и многие другие.

Особое внимание стоит уделить участию юных зрителей. На представлении для них предусмотрены интерактивные элементы, где они смогут взаимодействовать с персонажами сказки. Это делает спектакль прекрасным выбором для семей, желающих увлечь детей в мир волшебства и приключений.

