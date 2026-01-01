Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Илья Камалдинов & Spacemaze
Билеты от 800₽
Киноафиша Илья Камалдинов & Spacemaze

Илья Камалдинов & Spacemaze

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Выступление Ильи Камалдинова и проекта Spacemaze на сцене клуба Алексея Козлова

В клубе Алексея Козлова состоится концерт инструментального проекта Ильи Камалдинова «Spacemaze» (ранее известного как «Spacehead»). Этот коллектив отличается уникальным сплавом психоделического рока, электроники, фанка и фьюжена. Композиции группы напоминают музыкальные «экскурсии», где разнообразные элементы стилей и жанров объединены оригинальной концептуальной идеей автора.

Каждый концерт — это возможность насладиться виртуозными импровизациями, посвященными темам полёта, космоса и иных измерений. В проекте участвуют талантливые музыканты: Илья Камалдинов (гитара), Антисия Мачнева (клавишные), Герман Тигай (бас) и Александр Кульков (ударные). Концерт особенно понравится любителям экспериментальной музыки и сложных музыкальных структур.

Музыка «Spacemaze» — это результат постоянного поиска, экспериментов со звуком и гармониями. Последний альбом группы «bruce strikes again» вышел в 2024 году и доступен на всех цифровых платформах.

Илья Камалдинов, известный сессионный музыкант, композитор и аранжировщик, работал с такими проектами, как «Therr Maitz», «LAB» (с Антоном Беляевым), «Tesla Boy» и «Gayana». В своей авторской музыке он умело сочетает элементы академической музыки, джаза, рока и электроники, создавая уникальное звучание.

Купить билет на концерт Илья Камалдинов & Spacemaze

Помощь с билетами
Июль
1 июля среда
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 800 ₽

В ближайшие дни

Музыкальные вечера на Арбате. Времена года. Чайковский, Пьяццолла
6+
Классическая музыка Живая музыка

Музыкальные вечера на Арбате. Времена года. Чайковский, Пьяццолла

23 июня в 19:00 Музей Скрябина
от 600 ₽
Михаил Клягин: День рождения
12+
Рок Джаз

Михаил Клягин: День рождения

21 июня в 20:00 Клуб Алексея Козлова. Unplugged
от 1000 ₽
Dr. Markin Band. На орбите Земли
18+
Рок

Dr. Markin Band. На орбите Земли

16 июня в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше