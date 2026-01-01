Илья Камалдинов & Spacemaze

Выступление Ильи Камалдинова и проекта Spacemaze на сцене клуба Алексея Козлова

В клубе Алексея Козлова состоится концерт инструментального проекта Ильи Камалдинова «Spacemaze» (ранее известного как «Spacehead»). Этот коллектив отличается уникальным сплавом психоделического рока, электроники, фанка и фьюжена. Композиции группы напоминают музыкальные «экскурсии», где разнообразные элементы стилей и жанров объединены оригинальной концептуальной идеей автора.

Каждый концерт — это возможность насладиться виртуозными импровизациями, посвященными темам полёта, космоса и иных измерений. В проекте участвуют талантливые музыканты: Илья Камалдинов (гитара), Антисия Мачнева (клавишные), Герман Тигай (бас) и Александр Кульков (ударные). Концерт особенно понравится любителям экспериментальной музыки и сложных музыкальных структур.

Музыка «Spacemaze» — это результат постоянного поиска, экспериментов со звуком и гармониями. Последний альбом группы «bruce strikes again» вышел в 2024 году и доступен на всех цифровых платформах.

Илья Камалдинов, известный сессионный музыкант, композитор и аранжировщик, работал с такими проектами, как «Therr Maitz», «LAB» (с Антоном Беляевым), «Tesla Boy» и «Gayana». В своей авторской музыке он умело сочетает элементы академической музыки, джаза, рока и электроники, создавая уникальное звучание.