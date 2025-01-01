Меню
Илья Ибряев. Мастер-класс «Новогодний вечер в Москве», акварель
Билеты от 6000₽
О выставке

Мастер-класс Ильи Ибряева: новогодний вечер в Москве

Художник-акварелист мировой известности Илья Ибряев приглашает вас на уникальный учебный мастер-класс. В своем творчестве Ибряев создает пейзажи, наполненные светом, воздухом и движением, и теперь готов поделиться своими секретами с вами!

Что вас ждёт на мастер-классе

  • Узнаете, как работать «по-мокрому», избегая грязи и добиваясь прозрачности.
  • Изучите основы композиции и построения акварельного пейзажа.
  • Обсудим, как передать свет, воздух, перспективу и настроение, а не просто копировать фото.
  • Каждый участник создаст свою уникальную акварельную работу, даже если до этого у него не было опыта.

Об инструментах и материалах

Для участия в мастер-классе вам понадобятся все необходимые инструменты и материалы для работы в технике акварель.

Об Илье Ибряеве

Илья Ибряев родился в Нижнем Новгороде. Он окончил художественную студию, художественный колледж и Московскую Государственную Художественную Академию (бывшее Строгановское). Является членом Союза художников России и Международной федерации акварелистов, а также председателем творческого объединения «Мир Современной Акварели».

Ибряев - участник многочисленных выставок национального и международного уровня. Он был награждён золотой медалью на биеннале в Каудета (Испания) в 2017 году, а также имеет дипломы и грамоты за многие выставки. Работы художника находятся в музейных, галерейных и частных коллекциях в России и за рубежом.

Не упустите шанс научиться у мастера и создать свой собственный акварельный шедевр. До встречи на мастер-классе!

Декабрь
14 декабря воскресенье
12:00
Art Коробка Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
от 6000 ₽

