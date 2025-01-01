Художник-акварелист мировой известности Илья Ибряев приглашает всех желающих на уникальный учебный мастер-класс «Городской пейзаж». На протяжении многих лет Илья создает пейзажи, наполненные светом, воздухом и движением. Теперь он готов поделиться своими секретами с вами!
Убедитесь, что у вас есть все необходимые принадлежности для работы в акварельной технике. Участникам будет предоставлено оборудование и рабочее место за столом.
Илья Ибряев родился в Нижнем Новгороде. Он окончил художественную студию, художественный колледж и Московскую Государственную Художественную Академию (бывшее Строгановское). Является членом Союза художников России, Международной федерации акварелистов и международного альянса IMWA (Китай - Шанхай). Также он представляет IWS (Международное Акварельное Общество) в России и является председателем творческого объединения «Мир Современной Акварели» (WMW).
Основная творческая задача Ильи – передать образ света и воздуха в акварельной технике. Художник участвовал в множестве персональных и коллективных выставок как на национальном, так и на международном уровне. В 2017 году он был награждён золотой медалью на биеннале в Каудета (Испания) и получил множество дипломов и грамот на различных выставках. Работы Ильи находятся в галерейных и частных коллекциях как в России, так и за рубежом.