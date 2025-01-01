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Илья Гомыранов. Яд и паутина: паучьи секреты
Билеты от 2350₽
Киноафиша Илья Гомыранов. Яд и паутина: паучьи секреты

Илья Гомыранов. Яд и паутина: паучьи секреты

6+
Возраст 6+
Билеты от 2350₽

О концерте/спектакле

Лекция Ильи Гомыранова о пауках в лектории «Прямая речь»

Новая лекция Ильи Гомыранова в проекте «Прямая речь» погружает зрителей в удивительный мир пауков — древнейших существ, которые пережили ледниковый период и массовые вымирания. Эти создания постоянно живут рядом с нами: под ванной, в подвале, на чердаке или в саду. Они плетут ловушки, маскируются под капли росы, прыгают, поют, «танцуют» и даже дарят подарки.

О чем лекция?

Несмотря на то, что пауки вызывают страх у многих, их мир остаётся одним из самых таинственных в живой природе. На лекции вы узнаете:

  • Как пауки создают паутину, прочнее стали и тоньше человеческого волоса;
  • Почему одни охотятся, как тигры в засаде, а другие — как рыбаки с клейкой удочкой;
  • Кто из них поёт, «танцует» и ухаживает за партнёром с помощью подарков;
  • Как устроен паучий яд и почему он пугает нас больше, чем должен;
  • И зачем некоторые пауки прикидываются муравьями, каплями воды или даже птичьим помётом.

По словам Ильи Гомыранова: «Пауки — это архитекторы и охотники, родители и мастера маскировки. Их яд — тонкий инструмент для охоты и защиты, а паутина — одно из самых совершенных природных изобретений. Мир пауков — пугающий, но невероятно продуманный. О нём мы и поговорим.»

Почему стоит прийти?

На лекциях Ильи Гомыранова дети с удовольствием задают вопросы, ведь его ответы всегда интереснее и понятнее, чем в школьных учебниках. Илья умеет рассказывать о открытиях биологов простыми словами и с юмором, что делает лекции поистине увлекательными!

О лекторе

Илья Гомыранов — биолог, популяризатор науки, фотограф дикой природы, автор книг и множества статей о животных и растениях. Он является выпускником биофака МГУ, сотрудником Сколковского института науки и технологий и лауреатом премии «За верность науке». Илья также является постоянным экспертом на российском радио и телевидении.

Информация о мероприятии

  • Примерная продолжительность: 1 час 30 минут
  • Рекомендуемый возраст: 7+
  • На каждого взрослого и каждого ребенка приобретается отдельный билет.
  • Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться онлайн.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
12:00 от 2350 ₽

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