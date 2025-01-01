Лекция зоолога Ильи Гомыранова в Ельцин Центре

Вы когда-нибудь задумывались, кто живёт вокруг вас? Не только соседи через стену, но и удивительный мир существ, полных загадок и биологических чудес. В рамках лекции «Путешествие по Саду трав» зоолог Илья Гомыранов откроет нам тайны этого мира.

Удивительные соседи

На лекции вы узнаете, какие насекомые могли видеть динозавров, и какие цветы лечили простуду ещё в XVII веке. Кто-то из этих существ носит ветвистые антенны, кто-то научился летать, а некоторые из них даже выращивают свои «сады» и могут захватывать «рабов». Эти факты помогут вам взглянуть на привычные вещи с новой стороны.

Что вас ждёт?

Илья Гомыранов, зоолог, писатель-натуралист и популяризатор науки, расскажет о том, как насекомые завоевали планету, зачем растениям нужен запах и что скрывают такие растения, как котовник, чубушник и полынь. Вы перенесётесь во времени и попробуете раскрыть тайны ваших зелёных и шевелящихся соседей, которые живут с нами в самом центре города.

Не упустите возможность узнать больше о мире, который окружает нас!