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Илья Гомыранов. Многоногие соседи: микропутешествие по Саду трав
Киноафиша Илья Гомыранов. Многоногие соседи: микропутешествие по Саду трав

Илья Гомыранов. Многоногие соседи: микропутешествие по Саду трав

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О концерте/спектакле

Лекция зоолога Ильи Гомыранова в Ельцин Центре

Вы когда-нибудь задумывались, кто живёт вокруг вас? Не только соседи через стену, но и удивительный мир существ, полных загадок и биологических чудес. В рамках лекции «Путешествие по Саду трав» зоолог Илья Гомыранов откроет нам тайны этого мира.

Удивительные соседи

На лекции вы узнаете, какие насекомые могли видеть динозавров, и какие цветы лечили простуду ещё в XVII веке. Кто-то из этих существ носит ветвистые антенны, кто-то научился летать, а некоторые из них даже выращивают свои «сады» и могут захватывать «рабов». Эти факты помогут вам взглянуть на привычные вещи с новой стороны.

Что вас ждёт?

Илья Гомыранов, зоолог, писатель-натуралист и популяризатор науки, расскажет о том, как насекомые завоевали планету, зачем растениям нужен запах и что скрывают такие растения, как котовник, чубушник и полынь. Вы перенесётесь во времени и попробуете раскрыть тайны ваших зелёных и шевелящихся соседей, которые живут с нами в самом центре города.

Не упустите возможность узнать больше о мире, который окружает нас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 23 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Посещение Музея
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Исторические выставки
Посещение Музея
29 августа в 10:00 Ельцин Центр
от 300 ₽
Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
29 июля в 15:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
20 августа в 15:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
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