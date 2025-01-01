Лекция о биоразнообразии в Ельцин Центре

18 июля в 19:00 в Саду трав в Ельцин Центре пройдет уникальная лекция о биоразнообразии, которую проведет известный популяризатор науки Илья Гомыранов. Это событие привлечет внимание всех, кто интересуется экологическими вопросами и состоянием нашей планеты.

Что такое биоразнообразие?

Биоразнообразие – это не просто красивая природа вокруг нас. Это живая сеть, связывающая все формы жизни на планете. Каждый вид и каждый организм играют свою важную роль в поддержании этого баланса. Потеря биоразнообразия может привести к тяжелым последствиям.

Потеря биоразнообразия: возможные сценарии

Что произойдет, если эта сеть начнет распадаться? Глобальные климатические катастрофы, крах экосистем, неуправляемые пандемии и социально-экономические кризисы – это лишь некоторые из возможных сценариев конца света, связанных с утратой биоразнообразия. Особенно тревожной является угроза исчезновения таких видов, как пчёлы и воробьи, которые играют ключевую роль в экосистемах.

О лекторе

Илья Гомыранов – зоолог, писатель-натуралист и популяризатор науки. Он является сотрудником Сколтеха и лауреатом премии «За верность науке». Его лекции отличаются доступностью изложения и глубоким анализом научных проблем.

Не упустите возможность узнать о важнейших вопросах биоразнообразия и его влиянии на наше будущее! Ждем вас в Саду трав!