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Илья Гомыранов. Биобезобразие. Куда исчезли пчёлы и воробьи?
Киноафиша Илья Гомыранов. Биобезобразие. Куда исчезли пчёлы и воробьи?

Илья Гомыранов. Биобезобразие. Куда исчезли пчёлы и воробьи?

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О концерте/спектакле

Лекция о биоразнообразии в Ельцин Центре

18 июля в 19:00 в Саду трав в Ельцин Центре пройдет уникальная лекция о биоразнообразии, которую проведет известный популяризатор науки Илья Гомыранов. Это событие привлечет внимание всех, кто интересуется экологическими вопросами и состоянием нашей планеты.

Что такое биоразнообразие?

Биоразнообразие – это не просто красивая природа вокруг нас. Это живая сеть, связывающая все формы жизни на планете. Каждый вид и каждый организм играют свою важную роль в поддержании этого баланса. Потеря биоразнообразия может привести к тяжелым последствиям.

Потеря биоразнообразия: возможные сценарии

Что произойдет, если эта сеть начнет распадаться? Глобальные климатические катастрофы, крах экосистем, неуправляемые пандемии и социально-экономические кризисы – это лишь некоторые из возможных сценариев конца света, связанных с утратой биоразнообразия. Особенно тревожной является угроза исчезновения таких видов, как пчёлы и воробьи, которые играют ключевую роль в экосистемах.

О лекторе

Илья Гомыранов – зоолог, писатель-натуралист и популяризатор науки. Он является сотрудником Сколтеха и лауреатом премии «За верность науке». Его лекции отличаются доступностью изложения и глубоким анализом научных проблем.

Не упустите возможность узнать о важнейших вопросах биоразнообразия и его влиянии на наше будущее! Ждем вас в Саду трав!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 22 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Сборная обзорная экскурсия по музею
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Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
23 августа в 15:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
29 июля в 15:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
19 августа в 15:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
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