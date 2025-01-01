Меню
Илья Буржинский. Проверочный стендап-концерт
Илья Буржинский. Проверочный стендап-концерт

Илья Буржинский. Проверочный стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Илья Буржинский: проверочный стендап-концерт в Петербурге

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт Ильи Буржинского, который нарушает привычные границы жанра стендапа. Это не просто очередное выступление комика, а провокационное исследование возможностей юмора на сцене.

Что ожидать от концерта?

В программе Ильи нет заранее написанных текстов и сценариев. Он выступает с пустым сет-листом, что позволяет импровизировать и мгновенно реагировать на настроение зала. Каждый зритель может стать частью шоу, ведь комик ориентируется на атмосферу и эмоции публики.

Уникальный формат

Илья Буржинский ставит перед собой амбициозную задачу — превратить каждую мысль в уникальную шутку. Это вызов не только для него, но и для зрителей, которые могут стать частью креативного процесса и наблюдать, как на глазах создается юмор.

Зачем приходить?

Если вы любите неожиданные повороты в выступлениях и хотите увидеть, как умение импровизировать может работать в стендапе, то этот концерт обязательно стоит посетить. Не упустите возможность увидеть Илью Буржинского в действии — это будет по-настоящему незабываемо!

Купить билет на концерт Илья Буржинский. Проверочный стендап-концерт

Декабрь
15 декабря понедельник
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

