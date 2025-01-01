Меню
Илья Буржинский. Проверочный стендап-концерт
Илья Буржинский. Проверочный стендап-концерт

Илья Буржинский. Проверочный стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Илья Буржинский: Проверочный стендап-концерт в Stage Standup Club

Приглашаем вас на уникальное шоу с участием Ильи Буржинского — талантливого стендап-комика и автора собственных программ. Это не просто концерт, а проверочный стендап, где каждый номер наполнен юмором, самоиронией и свежими взглядами на обыденные вещи.

О комике

Илья Буржинский — шоу-мен, который уже успел покорить сердца зрителей на Comedy Battle. Хотя ему не удалось пройти в финал, он блестяще продемонстрировал свой талант, и теперь готов порадовать вас своим новым материалом. Илья является автором популярного комика Ильи Соболева и уже успел завоевать признание зрителей.

Что ожидать от концерта

На проверочном стендап-концерте Илья поделится своими мыслями и наблюдениями исчерпывающим образом, представляя как оригинальные шутки, так и свежие размышления на тему жизни в современном обществе. Это будет вечер, наполненный искренним смехом и атмосферой дружелюбия.

Не пропустите

Если вы хотите зарядиться положительной энергией и отдохнуть от повседневной суеты, приходите в Stage Standup Club. Это шоу — отличная возможность увидеть Илью Буржинского в действии и стать частью его творческого процесса.

Готовьтесь к незабываемым впечатлениям и хорошему настроению. Вы точно не пожалеете о своем выборе!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 400 ₽

