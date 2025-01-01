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Илья Бешевли. Презентация нового альбома INRU и лучшие произведения
Билеты от 1200₽
Киноафиша Илья Бешевли. Презентация нового альбома INRU и лучшие произведения

Илья Бешевли. Презентация нового альбома INRU и лучшие произведения

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Концерт Ильи Бешевли с презентацией нового альбома

Минимализм, неоромантизм и неоклассика — это лишь некоторые из стилей, которые объединяют творчество Ильи Бешевли. Этот талантливый композитор и музыкант создает мелодии, которые словно переносят слушателей в мир северного сияния, зимних вечеров и искрящегося ночного костра.

Премьера нового альбома

В первом отделении концерта зрители смогут стать свидетелями премьеры нового альбома «INRU». Этот альбом основан на фольклорных мотивах и представляет собой уникальное соединение традиций и современности. Илья исполнит свои новые композиции в сопровождении струнного квинтета, что добавит особую глубину и эмоциональность каждому произведению.

Лучшие произведения за 12 лет

Во втором отделении концерта прозвучат лучшие произведения за 12 лет творчества Ильи Бешевли. Эти мелодии стали настоящими хитами и любимыми композициями слушателей. Они способны трогать до глубины души и оставлять незабываемые впечатления.

Не пропустите уникальную возможность

Этот концерт — не просто музыкальное событие. Это настоящее путешествие в мир, где музыка говорит больше слов. Подготовьтесь к незабываемым эмоциям и новым открытиям в звучании!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Российская библиотека. Главное здание Москва, Воздвиженка, 3/5
19:00 от 1200 ₽

В других городах

Самара, 20 сентября
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 1200 ₽
Красноярск, 10 октября
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
19:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 12 октября
Концертный зал Новосибирской специальной музыкальной школы Новосибирск, Комсомольский просп., 20
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Илья Бешевли. Презентация нового альбома INRU и лучшие произведения

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
23 сентября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Новогодняя песочная сказка Щелкунчик
6+
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Новогодняя песочная сказка Щелкунчик
2 января в 14:00 Малый зал Консерватории
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Эстрада
Евгения Смольянинова
8 января в 16:30 Фольклорный центр «Москва»
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