Илья Бешевли. Избранное со струнными
Концерт Ильи Бешевли: путешествие через 13 лет творчества

Приглашаем вас на большой концерт одного из самых ярких современных композиторов России — Ильи Бешевли. Это уникальное событие станет премьерой программы, которая охватывает весь творческий путь музыканта за 13 лет.

Новая интерпретация знакомых мелодий

Илья Бешевли, работающий в таких жанрах, как минимализм, неоромантизм и неоклассика, известен своими глубокими эмоциональными произведениями. Его музыка часто сравнивается с саундтреками к природным явлениям: северному сиянию, наступлению зимы и первым звёздам на ночном небе.

Поддержка струнного квинтета

«Это особенный для меня концерт, — отмечает Илья Бешевли. — Впервые мы собрали программу, которая охватывает весь мой творческий путь. Исполнение со струнным квинтетом придаёт знакомым произведениям новое звучание, более глубокое и объёмное», — добавил композитор.

Структура концерта

Программа концерта пройдет в два отделения, что позволит зрителям глубже погрузиться в мир музыки Ильи Бешевли и насладиться трансформацией его знаменитых произведений.

Апрель
24 апреля пятница
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 500 ₽

