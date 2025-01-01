Классический самарский бал от ILWT

22 августа группа ILWT приедет в Самару, чтобы порадовать зрителей традиционным концертом в баре «Куйбышев». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и атмосферы старинного дворянского собрания.

Что вас ждет

Концерт продлится два часа и погрузит вас в атмосферу XIX века: возрастные офицеры, статные барышни, лафит и, конечно, вальс. В программе — классические произведения, которые позволят вам насладиться уникальным звучанием и впечатляющей хореографией.

Угощение и развлечения

Не забудьте попробовать жигулевское пиво, которое станет отличным дополнением к музыкальному вечеру. Для гостей города будет организовано купание в Волге, что позволит вам насладиться летними радостями и красотой природы Поволжья.

Приглашаем вас!

Посетите курорты Поволжья и окунитесь в атмосферу культурной традиции. ILWT с нетерпением ждет вас на этом незабываемом вечере!