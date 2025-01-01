Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ILWT
Киноафиша ILWT

ILWT

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Классический самарский бал от ILWT

22 августа группа ILWT приедет в Самару, чтобы порадовать зрителей традиционным концертом в баре «Куйбышев». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и атмосферы старинного дворянского собрания.

Что вас ждет

Концерт продлится два часа и погрузит вас в атмосферу XIX века: возрастные офицеры, статные барышни, лафит и, конечно, вальс. В программе — классические произведения, которые позволят вам насладиться уникальным звучанием и впечатляющей хореографией.

Угощение и развлечения

Не забудьте попробовать жигулевское пиво, которое станет отличным дополнением к музыкальному вечеру. Для гостей города будет организовано купание в Волге, что позволит вам насладиться летними радостями и красотой природы Поволжья.

Приглашаем вас!

Посетите курорты Поволжья и окунитесь в атмосферу культурной традиции. ILWT с нетерпением ждет вас на этом незабываемом вечере!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 22 августа
Куйбышев Самара, Куйбышева, 128а
20:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Парад звезд 80-х
6+
Эстрада
Парад звезд 80-х
12 ноября в 19:00 ДК «Металлург»
от 1200 ₽
Хор Сретенского монастыря
6+
Классическая музыка
Хор Сретенского монастыря
9 декабря в 19:00 КРЦ «Звезда»
от 1200 ₽
Расстройство. Чучело, ПвБГ
16+
Рок
Расстройство. Чучело, ПвБГ
3 ноября в 20:00 Подвал
от 900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше