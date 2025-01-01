Меню
ILWT. Новогодний бал
Билеты от 2000₽
Киноафиша ILWT. Новогодний бал

ILWT. Новогодний бал

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Традиционный новогодний бал с ILWT

На протяжении многих лет в дни новогодних праздников московский клуб становится местом, где собираются ценители театрального искусства на званый бал при свечах с лафитом. И в этом году нас ждет незабываемый вечер, полный доброго угора, слэма (включая женский) и хорового пения.

Особенности вечера

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу ностальгии и веселья. Традиции этого мероприятия делают его уникальным, и мы активно ждем всех, кто хочет стать частью этого волшебства. Не нарушайте традиций – приходите!

Кто такие ILWT?

Рэп-группа ILWT состоит из троих статных мужчин, которые представляют близкий каждому здравый смысл и традиционные ценности. Их творчество ассоциируется с такими понятиями, как дружба и жизненные реалии. Их музыка наполнена душевностью, простотой и иронией, а в качестве композиций часто звучит драм-н-бейс.

Хиты вечера

Хотя главный хит группы – неочевидная песня «Все твои друзья», особенно интересна альтернативная версия известной истории «Как Ипполит разбил щщи Лукашину». Это создаст неповторимую атмосферу и подарит зрителям яркие эмоции.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого новогоднего вечера с ILWT!

Купить билет на концерт ILWT. Новогодний бал

Январь
2 января пятница
19:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2000 ₽

