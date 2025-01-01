Меню
ILWT • Традиционный новогодний бал
Киноафиша ILWT • Традиционный новогодний бал

ILWT • Традиционный новогодний бал

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новогодний бал с ILWT в Санкт-Петербурге!

Приглашаем вас на незабываемый концерт группы ILWT, который состоится в знаменитом концертном зале «Аврора». Эта музыка будет звучать 1 января 2026 года, в 20:00. Не упустите возможность начать новый год с ярких эмоций и веселья!

О группе ILWT

Рэп-группа ILWT состоит из троих харизматичных мужчин, которые предлагают слушателям уникальное сочетание здравого смысла и традиционных ценностей. Их творчество вызывает ассоциации с простыми, но глубокими истинами о жизни: «прописать двоечку», «за всю хурму», друзья гопники и алкоголики, но при этом остается место для светлых моментов, как в песне «Нам же с тобой хорошо, Маша».

Музыкальная атмосфера

Концерт ILWT наполнит зал душевностью и ироничным настроением. Группа часто использует элементы драм-н-бейс в своем звучании, что добавляет динамику и ритм в их выступления. Одним из главных хитов вечера станет неочевидная композиция — «Как Ипполит разбил щщи Лукашину», альтернативная на все известную историю.

Подготовьтесь к празднику

Приходя на концерт, вы сможете не только насладиться музыкой, но и окунуться в атмосферу новогоднего праздника. Это отличная возможность встретить первый день нового года в компании друзей и любимой музыки! Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург, 1 января
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
20:00 от 1800 ₽

